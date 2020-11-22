李亞鵬新歡神似王菲 牽手擁吻小19歲超模女友

中國 女星王菲 前夫、男星李亞鵬又傳出最新戀情了，近日他現身涼山表白彝族姑娘海哈金喜的影片曝光，成功登頂微博熱搜。

根據影片，現年49歲的李亞鵬在涼山當眾向小19歲的美女海哈金喜表白，李亞鵬表示：「她本意不是這樣，因為我們本意是在一起！」兩人牽著手，李亞鵬明顯喝多了，一邊發言一邊伸手與女方十指緊扣，海哈金喜站在後頭小鳥依人。

自媒體方舟先生報導，兩人在相互表白後，李亞鵬與姑娘當眾擁吻，後者頗有些嬌羞，但全程身體緊貼李亞鵬。視頻文案是「雙方見父母」。據悉，李亞鵬的父親在1999年去世，他將母親接來北京和自己住。如果文案屬實，視頻中的內容是李亞鵬最先站定，身邊是他的母親，女生牽著父親站好，四人一起拍合影。

據悉海哈金喜今年30歲，2011年從中戲畢業、第61屆世界小姐中國賽區超模冠軍。

海哈金喜在2017年曾出演愛情公路喜劇電影 「胡楊的夏天」，電視劇有「那年花開月正圓」和「謊言背後」。與李亞鵬是透過友人認識，交往了一年多左右的時間。她曾參演電影「胡楊的夏天」，也客串過電視劇「那年花開月正圓」，與王菲氣質神似，長相都是偏冷艷型，證明李亞鵬的眼光一直沒變。