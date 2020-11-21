只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

以蕭太后為原型的大女主劇「燕雲台」在播出前，不少觀眾寄予厚望，沒想到播出後豆瓣評分從4.9分降至4.5分，熱度也不達預期；觀眾將責任歸在女主角唐嫣身上，紛紛指出是她拖了後腿。

北京 日報報導，由唐嫣飾演的蕭燕燕是整部作品的靈魂人物，但可惜的是，劇情主線和人物塑造，讓這部歷史題材的大女主劇失色不少。

「燕雲台」開播之初，就遭到不少劇迷「一集棄劇」，原因在於劇集開篇的人物刻畫和情感橋段了無新意。蕭燕燕是耶律賢漢制改革的追隨者、繼承人，劇作試圖塑造人物敢愛敢恨的性格和深謀遠慮的眼界；但出場的「惹禍精」人設顯得果敢有餘、謀略不足，與歷史人物形象相去甚遠。此外，劇中「摔跤吻」等俗套的表現手法更與觀眾的審美疲勞撞了個滿懷。

隨著劇情展開，「燕雲台」的歷史故事引人入勝，但女主演唐嫣的表現為整部劇的口碑拖了後腿。很多劇迷表示，她「演了十幾年，演什麼都一個樣」，如果說前半部戲中「少女感」的蕭燕燕還是唐嫣駕輕就熟的角色類型，那麼在劇集中段蕭燕燕開始主政後，唐嫣的演繹就顯得有些力不從心了。

竇驍用「不關注、不想評價」回應低口碑。（取材自微博）

另據搜狐娛樂報導，對於「燕雲台」獲得低口碑，男主竇驍用「不關注、不想評價」來回應，表示作為演員只要認真飾演角色就不後悔，播出好壞是平台的事。

日前竇驍發現今年是他出道的第十年，回顧過去十年的成績，他用「還行」來評價。他自認是一個沒有野心的演員，早期主要拍電影 ，近兩年為了盡快積攢人氣和累積經驗拍了不少電視劇，如今他覺得已經歷練夠了，「希望可以再次回歸電影，去做一些更深刻、有意義的電影項目。」