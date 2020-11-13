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網友留惡評：希望你女兒遇到你這樣的男人 高雲翔怒懟

娛樂新聞組／綜合報導
高雲翔一家三口的照片如今已不復見。（取材自微博）
高雲翔一家三口的照片如今已不復見。（取材自微博）

中國藝人高雲翔近日在9月的一條微博下與惡評網友發生激烈互動，當時有網友留言稱「希望你女兒也碰到這樣的男的」，言辭提及其女兒小酒窩，令高雲翔十分憤怒，並回懟稱「你丫衝我來」。

而另外也有惡評稱希望高雲翔「替」名字相近的藝人高以翔「去死」，高雲翔也回懟道：「幹點正事去吧」。

網易娛樂報導，2011年，高雲翔與董璇結婚，2016年，兩人的女兒小酒窩出生。2018年高雲翔因性侵一事形象盡毀，雖然最後被判無罪，但隨著他在審訊地澳洲回到中國後，一直受到不少負評。

今年高雲翔38歲生日時，曾跟他有來往的娛樂圈明星都集體「消失」，沒有送祝福，他的生日動態下也只有寥寥200個留言。

2019年7月16日，高雲翔和董璇完成離婚訴訟。兩人離婚後，董璇很快開始新生活，不僅將女兒照顧得很好，還疑似有新的歸宿。

不過，有網友不久前到董璇開設的親子餐廳參加萬聖節活動偶遇高雲翔。從照片中看，高雲翔剪了寸頭，帶著四歲的女兒小酒窩坐在椅子上，小酒窩被爸爸抱在懷中可愛軟萌。

另據貓眼娛樂報導，高雲翔被發現日前更換個人社交帳號頭像，將自己照片換為和女兒的合影，兩人對嘴親吻，畫面溫馨超有愛。

高雲翔突然換頭像勾起網友好奇心，有網友翻找他個人相冊，發現他仍保留前妻董璇的照片，不免猜測高雲翔對董璇念念不忘，才不捨得刪除與她相關的照片和其他信息。

高雲翔 中國 澳洲

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