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孫儷為兒慶生 發長文寫下10個感謝

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷和鄧超為兒子等等慶生。（取材自微博）
孫儷和鄧超為兒子等等慶生。（取材自微博）

11月12日是中國藝人孫儷鄧超的兒子等等虛歲十歲的生日，孫儷在微博曬與老公、兒子的合照並發文為他慶生，祝願兒子永遠幸福。照片中，孫儷和鄧超一左一右親吻等等臉頰，兩人分別用手比數字「五」，合起來代表兒子十歲，等等在中間被親到臉變形。

新浪娛樂報導，孫儷透露在生日前一晚，等等對鏡子裡的自己說：「再見了八歲的等等，九歲見。」還上床抱著爸爸媽媽深情告白：「這八年我好開心。」

以前每逢等等和小花的生日，孫儷和鄧超都會齊齊送上親吻。孫儷隨後還在評論裡解答網友對於等等年齡的疑惑，表示十歲生日是按家裡老人說的虛歲過的，自己也搞不清楚等等到底是九歲生日還是十歲了。鄧超轉發並配文「淚流滿面」，還加上了愛心的emoji，一家人互動溫馨幸福。

中國娛樂網報導，孫儷當天上午還在微博為兒子寫下一篇長文，裡面多達10個感謝，感謝等等讓自己成為媽媽，讓自己的生命更加完整，讓自己有如此美妙的體驗。

孫儷表示：「我也不知道我是不是一個好媽媽，我也會在你面前開心，悲傷，流淚，甚至憤怒，我希望我們的情緒是同步的，所以我希望我是一個真實的樣子在你的面前，我們可以聊很多話題，百無禁忌，希望我們到老了都是這樣。」

孫儷還特地曬出她本人十歲的舊照，為等等準備了她十歲生日時的同款蛋糕。鄧超也轉發該微博寫道：「謝謝你媳婦。」

孫儷 鄧超 微博

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