黃曉明生日獨自泡江水受凍 Baby未送祝福

黃曉明生日PO出迎來朝霞的照片。（取材自微博）

11月13日是中國 藝人黃曉明的生日，凌晨他在社交平台曬出兩張照片，並配文寫道：「想像中過生日的我VS此時此刻過生日的我。」曬出的照片中，一張是之前慶生時，爸爸媽媽陪在身邊，他親吻媽媽臉龐的照片，滿屏溫馨，另一張卻是他裹著大棉襖孤零零地坐在片場土堆上的照片，略顯扎心。

網易娛樂報導，此次黃曉明過生日，愛妻Baby並未陪在身邊。清晨，黃曉明又發文，從配文和圖片中可以看出，他應該是剛剛通宵拍完戲。他稱：「一個特別的生日，儘管踏著泥濘泡著冰冷的江水度過了一夜，但是迎來的朝霞格外美麗。 」

據悉，2014年2月28日，黃曉明與Baby公布戀情，2015年5月27日，兩人領證完婚。2017年1月17日，Baby產下一子，小名為「小海綿」。兩人在婚後很少合體，也很少公開秀恩愛，離婚的消息不斷被傳出。兩人從未正面回應過離婚傳聞，對於感情問題一直保持低調。

據報導，Baby上月現身機場 ，身穿白色休閒T卹搭配淺色牛仔褲，頭戴漁夫帽，對鏡比「耶」，心情超好，她手上戴的鑲鑽戒指也十分搶鏡。有網友扒出，黃曉明此前現身機場，手上戴著相同款式的戒指，兩人隔空秀恩愛，感情看來十分穩固。