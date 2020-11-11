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李連杰、成龍之後…這回換他攜手「星爵」好萊塢出任務

娛樂新聞組╱綜合報導
吳京將接演好萊塢大公司的英語新片。（取材自微博）
吳京將接演好萊塢大公司的英語新片。（取材自微博）

中國近年來的票房巨星吳京，將和漫威電影的「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）合作環球影業新片，題材選定越南電影「西貢保鑣出任務」（Saigon Bodyguards）為藍本，重新改編成由兩人聯手主演的新情節。

吳京主演的「戰狼II」全球票房高達8.7億美元，名列全球第7位。

在成龍、李連杰等曾拍過好萊塢電影的華人動作天王，紛紛回歸華人區或甚至在影壇半退休，積極想擴張在中國票房版圖的歐美影人，將目光改鎖定近年來呼風喚雨的吳京；他也將繼成龍、李連杰等之後正式以主角之姿踏入西方影圈。這部動作新片除了預計克里斯普萊特與吳京合演，也會由「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟（Russo Brothers）擔任監製，頗受期待。

據搜狐報導，其實吳京與克里斯普萊特早在「侏羅紀公園」（Jurassic Park）時就有過交集，與羅素兄弟更是在「戰狼」時就曾合作。此前，吳京也有進軍好萊塢計畫，但不盡人意，只能擔任邊緣類的人物，偶爾打個醬油，戲分也並不多。

2008年，吳京曾參演李連杰主演的「木乃伊3」，身為李連杰的師弟，吳京獲得露臉的機會，然而只出現短短的7秒鐘，原以為演的是配角，沒想到變路人甲；在2003在「鋼鐵俠3」（Iron Man 3）中的戲分更是全部被「一剪沒」；不得不說，吳京的好萊塢之路一波三折，困難重重，這次擔綱主角，終於能夠揚眉吐氣。

克里斯普萊特有機會和中國影壇票房紅星吳京合作。（路透資料照片）
克里斯普萊特有機會和中國影壇票房紅星吳京合作。（路透資料照片）

李連杰 電影 好萊塢

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