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甩造假傳聞 翟天臨曬舞台照復出了？

娛樂新聞組／綜合報導
翟天臨罕見在社交平台上更新動態，疑似要復出。（取材自微博）
翟天臨罕見在社交平台上更新動態，疑似要復出。（取材自微博）

男星翟天臨近日罕見在社交平台曬近況，他曬出話劇舞台照及與劇組成員的合影，並透露自己一周內有兩部話劇同時巡演，直呼感到壓力山大。這是他近半年來首次在微博分享自己的生活。

許久未公開露面的翟天臨看上去比之前胖了不少，照片中的他明顯發福，令網友直呼「認不出」。

半個多月前，就有網友曬出翟天臨和眾多工作人員的合照，爆料其正在排練話劇，圖中的翟天臨穿著白色休閒衛衣與黑色長褲，對鏡比v看起來心情不錯。

翟天臨這次發布動態也讓網友們紛紛猜測他是要復出嗎？有網友表示，「你知道嗎你超棒的！看到你還在繼續做著喜歡的事你不知道我們有多高興」，不過也有其他的網友表達了反對。

貓眼娛樂報導，畢業於北京電影學院的翟天臨，演技一直備受肯定，曾經出演不少優秀作品，如「少年往事」、「心術」、「蘭陵王」、「白鹿原」、「原生之罪」等等。但翟天臨在事業大好時，因一次直播表示自己不認識「知網」的行為，讓網友們扒出他學術造假的事情，隨後翟天臨也為這件事情向大眾道歉，他的事業也因此而停擺，慢慢的淡出了演藝圈。

不久前，有媒體拍到翟天臨與緋聞女友辛芷蕾疑似同居的畫面。其實，早前就有媒體爆料兩人已同居，雖然沒有同框進入，但當天辛芷蕾回到公寓，正是翟天臨的家。

北京 電影 緋聞

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