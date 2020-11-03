拖把頭、藍口紅…章子怡帶繼女開趴 搞怪妝容「是我嗎？」

章子怡誇張的拖把頭，讓人大跌眼鏡。（取材自微博）

中國影星章子怡近日和14歲繼女小蘋果 一起參加萬聖節 派對，她在社交網站上曬出萬聖節的搞怪妝容造形引來不小轟動；一向溫婉大氣的她，這次竟然顛覆形象，變成誇張的拖把頭殺馬特造形，讓人大跌眼鏡。

鳳凰網報導，連本尊章子怡都配文表示：「是我，還是我嗎？」感覺這次的萬聖節造形，確實讓章子怡換了一種風格。平時一向優雅氣質的她，變成白色拖把頭搭配橙色眼影和藍色口紅，化的妝五顏六色特別誇張，難怪不少網友紛紛表示：「這是章子怡嗎？」、「我居然沒認出來」。

還有網友指，章子怡這次的裝扮竟然撞臉「非常幸運」時期的蘇菲，甚至有不少網友把章子怡認成寧靜和林志玲 。

據報導，還有細心的網友發現，當天的萬聖節派對，章子怡身邊竟然是小蘋果，當晚小蘋果塗上裂口紅脣，站在章子怡身邊，看起來並不是很突兀。雖然小蘋果氣場不及章子怡，但兩人能玩到一起，可見兩母女完全沒代溝。

之前小蘋果和繼母章子怡就經常合體同框曬照，還一度引發不小的熱議，自從章子怡年初在美國產下兒子後，小蘋果社交網站發的視頻全部刪除的舉動，還曾引發不少猜測，不過如今來看，章子怡和小蘋果之間並沒有隔閡。

報導說，章子怡除了照顧四歲女兒醒醒和一歲小兒子，甚至還不忘和14歲繼女小蘋果一起參加萬聖節派對，難怪小蘋果待她有如親母，兩人感情相當好。