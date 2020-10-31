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趙露思表白肖戰？ 工作室發聲明闢謠

娛樂新聞組／綜合報導
網傳趙露思秒刪表白肖戰微博，遭到趙露思工作室駁斥。(取材自微博)
網傳趙露思秒刪表白肖戰微博，遭到趙露思工作室駁斥。(取材自微博)

網上近日傳出中國人氣女星趙露思秒刪表白男神肖戰的截圖，隨後趙露思工作室發聲明闢謠，稱「趙露思女士唯一帳號@趙露思的微博，並未發布偽造截圖中的相關內容，對於惡意傳播虛假截圖者，趙露思女士及其工作室將保留法律追究的權利。」

綜合媒體報導，隨後網友表示是誤會一場，稱是有帖子討論趙露思跟肖戰，於是做了一張P圖，沒想到會傳出去並引發熱議，趙露思還秒上了微博熱搜。對此，有網友質疑趙露思炒作，也有網友猜測是為了轉移周震南上綜藝未剪之事。

不論真相如何，肖戰跟趙露思曾合作「哦！我的皇帝陛下」，奠定良好關係，而且當時兩人互動太有CP感，還傳了緋聞，因此這張P圖才會引起軒然大波。

據報導，無獨有偶，有網友近日發現中國藝人鄧倫和李沁兩人工作室微博的頭像和背景，無論是風格還是色調都十分統一，情侶風十足。背景圖都是半側臉的寫真照，一個垂眸一個微閉雙眼。

此前，李沁曾在採訪中透露自己的理想型老公星座是天秤座，10月21日剛剛迎來28歲生日的鄧倫，正好就是天秤座。

不過有網友表示，鄧倫工作室微博的頭像和背景已經用了很久，一直沒有更換過，這波操作是兩人有情況？還是有合作？引發網友熱議登上熱搜。

男神肖戰。(取材自微博)
男神肖戰。(取材自微博)

微博 中國 緋聞

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