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黃子韜炫富上癮 曬名車、名表挨轟：很Low！

娛樂新聞組╱綜合報導
黃子韜近日炫富的行為似乎變本加厲。(取材自Instagram)
黃子韜近日炫富的行為似乎變本加厲。(取材自Instagram)

男星黃子韜退出韓團EXO後，回到中國發展，父親始終相伴支持，兩人感情相當好，沒想到父親9月去世後，繼承千億家產的黃子韜開始瘋狂炫富，不斷在網路上曬出百萬名車、名表，遭到網友砲轟。

香港01報導，黃爸爸生前作風低調，不輕易透露家庭經濟狀況，更為了培養兒子的獨立生活能力，在黃子韜成年前都向其隱瞞豪門家境。

自從黃子韜回中國發展，父親馬上就從山東到北京幫忙張羅公司「龍韜娛樂」，支持兒子的演藝事業，父子感情非常好。父親去世後，黃子韜也宣告：「我一輩子都不會讓我爸失望！」沒想到黃子韜炫富的行為越來越高調，常常在Instagram上曬出私人收藏品，例如多款逾百萬的名表以及昂貴名包，又曬出名畫和私人飛機等照片，他拍照時常常刻意將焦點放在收藏品上，令網友們看了相當不滿。

據報導，有網友砲轟他炫富的行為「很Low」（低級），「現在稍微有點排面的藝人還會有這種炫富行為嗎？改行做網紅富二代吧」。但黃子韜也曾直接反嗆：「繼續讓羨慕我的繼續羨慕嫉妒，讓恨我討厭我的繼續恨我討厭我！我現在很好，不用多想。」

另據網易娛樂報導，黃子韜近日發文透露自己將來想要龍鳳胎，「要是有兩小孩就好了…龍鳳胎最好，可惜連女朋友還未遇到。」看得出來他真的很想談戀愛。

黃子韜近日炫富的行為似乎變本加厲。(取材自Instagram)
黃子韜近日炫富的行為似乎變本加厲。(取材自Instagram)

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