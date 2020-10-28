湯唯開工 韓國公婆帶全家人送美食應援車

湯唯罕見曬婆家動態。（取材自Instagram）

中國演員湯唯 近日在社交平台罕見曬出南韓 婆家人的動態。當天，正值湯唯新戲開工，不知道是與孔劉主演的「仙境」，還是另一部與影帝朴海日合作的「分手的決心」。不過，湯唯的重點是公婆帶全家人特意給自己送來了應援車。

綜合搜狐、網易報導，湯唯拍戲第一天，公公婆婆帶著全家人送上應援車，車上有好多美食，湯唯手捧著南韓當地小吃，應該是給劇組的工作人員奉上美食。

湯唯還暖心發文，「好驚訝！來自Summer爺爺奶奶、叔叔、嬸嬸的應援車！開工第一天，Mark！感恩！祝爺爺健康，奶奶平安快樂！Summer你有幸福的一大家子哦！」

這也足以證明，湯唯婆家對她確實很好。網友對女神遠嫁南韓後的生活也表示欣慰，稱湯唯公婆把她當女兒一樣疼愛。

據報導，今年8月，湯唯也曬出老公送來的應援車，還說：「神奇出現的應援車，mark！多謝朴導演 啦！」這次是公公婆婆送來應援車，湯唯直接上圖，可見湯唯拍戲的時候，真的很喜歡有人送來這份愛心。

湯唯出演過不少電影，2014年和南韓導演金泰勇結婚，2016年生下女兒Summer，一家三口偶爾曬幸福。