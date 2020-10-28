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未婚女兒在美借精生子 吳宇森開心抱混血孫

記者黃保慧／綜合報導
吳宇森的大女兒吳尚方剖腹生下混血女娃。（取材自臉書）
吳宇森的大女兒吳尚方剖腹生下混血女娃。（取材自臉書）

國際導演吳宇森當外公了！他的大女兒吳尚方未婚借精生子，透過試管懷孕，終於在本月22日剖腹產下混血女兒。吳尚方在美國疫情盛行時懷孕，疫情二度大爆發時生產，吳宇森夫妻可是緊張得要死，隨時噓寒問暖，不過他們也擔心外界過於關注，所以瞞得滴水不漏。

由於疫情正爆發，美國的醫院限制一人探視，且生產後只能住院三天，吳宇森的老婆牛春龍作為代表，孫女抱好抱滿，透過電話讓吳宇森聽孫女的哭聲，吳宇森的開心溢於言表，而牛春龍也表示看小孩千遍也不厭倦，向朋友抱喜訊時，聲音也可聽出滿滿的喜悅。

吳宇森夫婦生有兩女、一男，吳飛霞跟著爸爸拍電影，小兒子吳義方是爸爸的專用理髮師；而吳尚方是一位老師，還好疫情四散時，吳尚方是以視訊教學不外出，對胎中小孩多了一份保障。他們也提到小孩都很孝順，吳尚方懷孕期間還幫爸爸買睡衣，細心將新衣送洗之後，才快遞給爸爸穿。

其實吳宇森兒女到了適婚年齡，每當外人問起孩子人生大事，兩夫妻都說隨意，「只要孩子們能獨立生活平安就好。兒女們愛怎麼生活就怎麼過」。對於吳尚方未婚借精生子，打算獨力撫養小孩，他們相信女兒可以把孫女照顧的品質很優良、健康有智慧，因為吳宇森、牛春龍也是單親媽媽照顧養大，只盼她們平安丶健康。

吳宇森（右）和牛春龍（左）當外公、外婆了。（取材自臉書）
吳宇森（右）和牛春龍（左）當外公、外婆了。（取材自臉書）
吳宇森的大女兒吳尚方剖腹生下混血女娃，牛春龍相當開心。（取材自臉書）
吳宇森的大女兒吳尚方剖腹生下混血女娃，牛春龍相當開心。（取材自臉書）

疫情 美國 導演

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