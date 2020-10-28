新片上演激情床戲 鄭秀文脫到只剩內衣

鄭秀文（左）在「聖荷西謀殺案」中有激情演出。（圖：華映提供）

香港藝人鄭秀文、蔡卓妍及中國大陸藝人佟大為合作演出「聖荷西 謀殺案」，鄭秀文在電影 中與佟大為上演激情床戲，她完全不介意秀出自己胖了五公斤的背，笑說：「我平常做運動都穿得比這場戲還少。」更表示很滿意這場床戲的表現。

鄭秀文雖然演出作品無數，但很少大膽上演激情戲，這回在新作「聖荷西謀殺案」不但增重五公斤，還與佟大為上演情欲床戲，畫面意識頗為大膽，她大方脫到只剩下內衣，表示沒有心理障礙。劇情描述過得壓抑孤寂的她，在冰天雪地的美國 意外遇到在酒吧打工的佟大為，孤單的兩人瞬間天雷勾動地火，感情引發激情而上演這場床戲。

鄭秀文笑說不介意觀眾看到有點肉的自己，「平常我運動到大汗淋漓時，也是穿著運動內衣，這尺度實在沒什麼。」她平日也常穿著運動Bra拍照發文和粉絲分享運動成果，而且她對這場床戲的表現方式感到滿意，「這場戲真實的展現了男女主角當時的激情和欲望。」

相較於電影中女主角為愛執著，最後走玉石俱焚的悲劇，鄭秀文說：「我對很多事情都很樂觀，相信船到橋頭自然直，天塌下來當被蓋，即使在最難過最難堪的時候，我都能自我療癒找平衡點。」她表示自己人生歷練多了，了解如果把憎恨放到最大，不但害了別人也苦了自己，「經過三年的憂鬱症之後，讓我對愛沒有那麼執著，人生到終點能得到開心，獲得平靜很重要，這是一生的學習啊！」