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陳奕迅睽違2年推新歌 揪素人共舞

記者王郁惠／綜合報導
陳奕迅新歌MV邀素人共舞，傳遞正能量。（圖：環球唱片提供）
陳奕迅新歌MV邀素人共舞，傳遞正能量。（圖：環球唱片提供）

金曲歌王陳奕迅（Eason）時隔2年推出全新粵語單曲「致明日的舞」，MV邀素人一起合舞，他打趣「以往MV大多數都是我的演出，怕大家感到沉悶」。

影音來源：YouTube

新歌「致明日的舞」MV結合4中人物角色的故事，包括被霸凌的女學生、思緒凌亂的失眠男孩、第三性舞者與迷途少女，以肢體、舞蹈展現人生挫折，最後從不一樣的舞步逐漸同步，代表人不是孤單的，最後由Eason也現身加入共舞，傳遞正面能量。

為了在MV中跳現代舞，Eason特地花了2天時間排舞，雖拍攝當天他只參與最後小部分跳舞，他說：「我與演員們一起跳舞時有團隊teamwork的整體感覺，大家同步的感覺，好有feel！」

在Eason跳舞時，背景出現了一個大太陽，起初他提議要到山上取景，最後導演團隊決定用虛幻形式在攝影棚內做到太陽的效果，Eason看了直呼驚喜，讚畫面與MV主題相輔相成。

他盼在這艱困的時期，能有一首可以讓粉絲擺脫憂鬱、翩翩起舞的歌曲，如同歌詞「隨傷疤滲入你，栽種一彎笑容，我會與你抱擁，雨再降也覺得不凍」，在經歷苦難與挫折後，每個人都不是「一個人」，一起為明日的希望喝采，傳遞滿滿正能量。

陳奕迅在MV秀現代舞。（圖：環球唱片提供）
陳奕迅在MV秀現代舞。（圖：環球唱片提供）

導演 失眠 攝影

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