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關之琳、劉嘉玲釋前嫌？ 攜酒同框靠緊緊

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲（左）與關之琳的合照，引發網友關注。（取材自微博）
劉嘉玲（左）與關之琳的合照，引發網友關注。（取材自微博）

港星關之琳與劉嘉玲認識逾20年，是圈內有名好姐妹，不過劉嘉玲2015年被拍到和知名富商陳泰銘、也就是關之琳前夫一起爬山，外傳姐妹倆因此反目，少有交集。如今五年過去了，劉嘉玲日前在社交平台曬出出席活動的照片，其中有一張與關之琳的合照，迅速引發熱議，不少網友驚呼「終於破冰了！」

網易娛樂報導，照片中，劉嘉玲和關之琳兩人手裡拿著酒瓶，挨得很近，對鏡微笑，看起來感情很好。

據悉，劉嘉玲和關之琳同為香港電影黃金時期的女星，兩人開始時關係不錯，經常私下一起聚會。之後，關之琳和台灣富商陳泰銘結婚，而劉嘉玲和陳泰銘的關係也很好，兩人經常一起爬山。

2016年11月，關之琳出席活動時自曝與陳泰銘離婚，並表示對劉嘉玲與前夫爬山感到不悅，她表示：「他們不是小孩，已經是成年人，他們沒有想過其他人的感受。」

據知情人士透露，關之琳不高興的是她也很愛爬山，離婚前曾約陳泰銘一起，但陳泰銘因為公事繁忙一直沒有陪她，但離婚之後，關之琳發現前夫跟自己的好姐妹劉嘉玲爬山，有些不滿。

聽到關之琳這樣說，劉嘉玲表示十分驚訝，稱自己和陳泰銘是多年好友，並表示「我經常爬山，誰有空就跟誰一起，發哥都跟我一起啦，所以她這樣講，我都很莫名其妙。」

兩人因為此事鬧翻，多年不聯繫，即使一同出席活動，遇見對方也會及時避開，避免尷尬。

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