「最美周芷若」懶理皺紋拒整形 滿口黃牙遭嫌棄

周海媚不在乎臉上皺紋，堅拒整形。（視頻截圖）

現年53歲、有「最美周芷若」稱號的香港 女星周海媚，日前再以淡妝發布影片，皺紋盡現，遭到不少網民嫌棄。

綜合媒體報導，周海媚兩年前因飽受網民惡意批評及人身攻擊，宣布退出微博 ，不過人氣依然不減，並轉陣到視頻網站定期上載影片與網民互動。在最新的影片中，周海媚逐一回答網民問題，當被問會否畏懼年齡，她大方指：「我不怕，沒有什麼害怕的，有皺紋就有皺紋，我現在笑起來就有皺紋，怎麼了？那我就不活了？我覺得打針打到整個臉都變形，就不是自己了。我喜歡自然一點，順其自然是最好的。」

除了皺紋問題，影片亦拍到周海媚一口黃牙，其實在兩年前，周海媚在「香蜜沉沉燼如霜」中飾演惡毒的天后，反派的角色加上她太過浮誇的演技，當年備受批評，不少網民就指周海媚昔日女神的形象早已蕩然無存。

周海媚現獨居北京 上億豪宅，與五隻愛犬相伴，日前有網友問道：「這麼有愛，為什麼不生個孩子來帶？」周海媚直言回嗆：「與你何干？」此外，有網友勸她多接劇，周海媚也強悍地回覆：「你管我，我高興！」完全不甩他人對於自己生活方式的批評。

出道已經30多年的周海媚，因出演金庸名著「倚天屠龍記」中「周芷若」一角，細膩詮釋周芷若從單純浪漫到心死黑化的過程，而獲得「最美周芷若」的封號，聞名劇壇。