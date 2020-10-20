「慶餘年2」啟動 張若昀減肥過度 瘦成紙片人？

張若昀身形消瘦，看起來精神似乎不是很好。(取材自微博)

2020騰訊影業新麗傳媒閱文影視發布會日前舉行，發布會上宣布「慶餘年2」正式啟動。當天，張若昀打扮的清爽乾淨，可是臉上的狀態並不是太好，黑眼圈明顯，減肥過度的他精神也有些不佳，臉色有些發黑，身形消瘦，似乎有往紙片人的方向發展。

貓眼娛樂報導，不過張若昀也可能是最近帶孩子太累，還有現場的打光問題。也有網友表示，張若昀減肥也是為了角色需要，是一個非常敬業的演員。

此前，張若昀還曾經曬過自己的腰圍，僅僅只有65cm，他也表示被自己如今的腰圍震撼了一下。網友紛紛大呼張若昀也太瘦了，比不少女生的腰圍還要細。這也是張若昀故意減肥的效果，因為在老婆唐藝昕坐月子期間，他也胖了不少，後來才慢慢瘦了下來。

此次張若昀現身，主要是為了宣傳自己的新劇「慶餘年2」，在第一部中張若昀的表現受到了廣泛好評，整部劇的熱度也很高，觀眾早就翹首以待第二部的播出。

另據新浪娛樂報導，發布會後，張若昀在微博 發文，稱「站在這裡啟動第二季的瞬間，一些奇妙的感覺再度在我心中拉近了時空與角色的距離。」文末，他感性寫道：「這幅長長的畫卷，是時候開展它的下一章了。去年我們說：餘年有幸，與君重相逢。『餘年』已至。」