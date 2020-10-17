「出軌女星不能提？」歷代金鷹女神合輯獨缺李小璐

金鷹節開幕式，今年的的金鷹女神是宋茜。（取材自微博）

金鷹節開幕，回顧影片播放了歷屆金鷹女神，劉亦菲 、劉詩詩、王珞丹、唐嫣、迪麗熱巴、趙麗穎一一亮相，唯獨不見李小璐 ，隨即引發網友討論，「怎麼，出軌的女人就不能提了嗎」。

金鷹節開幕回顧歷屆金鷹女神，唯獨不見李小璐，引發網友議論。（取材自微博）

搜狐娛樂報導，粉絲對金鷹節這一操作不買帳，紛紛聲援李小璐，稱「她可是堂堂正正當上的，又不是水來的」，也有網友不平說「出軌女人的成績就不能提了嗎」、「她不過是犯了全天下男人都會犯的錯」，網友指出「男演員出軌封殺了嗎？」質疑為什麼犯同樣錯誤的人卻有不一樣的對待。

還有網友發起「這種操作應該嗎」投票 ，從結果來看是一邊倒，很多人覺得不應該。

無獨有偶，THE9組合成員喻言（女星）近日接連遭遇打碼，被凳子替代，原因還是過往的「黑歷史」被扒。自喻言出道以來，網上不斷爆出她素人時期的輕狂言論，於是讓她走到哪兒都被議論。

報導指出，李小璐和喻言無疑是被貼上「污點藝人」標籤的明星，缺失鏡頭和被刪除鏡頭圈內心照不宣。

其實娛樂圈也有不乏男藝人鬧出「污點」後星途受到了一些影響，如陳赫、陳思誠、文章等。雖然被貼標籤，不過也有像白百何、董潔等「出軌」女星已經努力復出，有媒體報導指出，網友所說雙標，還要看藝人後天的付出程度。