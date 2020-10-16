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劉敏濤中年「放飛」變轉機 5戲同檔霸屏

娛樂新聞組／綜合報導
劉敏濤演技實力備受肯定。（取材自微博）
劉敏濤演技實力備受肯定。（取材自微博）

44歲中國女星劉敏濤不只實力派演技受到肯定，溫婉又獨立的氣質也圈粉無數，當許多中年女演員感嘆自己陷入中年危機、「無戲可拍」的窘況時，劉敏濤今年仍有五部電影與觀眾見面，近乎「霸屏」。

1905電影網報導，劉敏濤當年以專業課第一的成績考進中央戲劇學院，還被老師封為「小鞏俐」，在別的同學還在愁沒戲拍的時候，劉敏濤已經當上了主角。

不過隨著年齡漸長，40歲後的劉敏濤則大多都是配角。不止一次有人問她，是否會有不甘心？面對這個問題，「敏濤姐」頗為現實：「沒有，從來不會不甘。演就行了，想那麼多幹什麼，想了也沒用，除了增添煩惱外沒有任何意義。」

劉敏濤為愛放棄演藝事業，曾因結婚一度引退7年，但是豪門婚最終破局。復出之後，她接演了「偽裝者」中的「明家大姐」、「瑯琊榜」中的靜妃娘娘、「因為遇見你」中的小姨宋秀華、「歡樂頌2」中是關雎爾的媽媽以及「天盛長歌」中的鳳夫人秋明纓等角色，大多數都是大姐、阿姨和媽媽等人設。

上半年她因在江蘇衛視的晚會上獻唱「紅色高跟鞋」，放飛自我的表演讓她一炮而紅；下半年她又靠著電影「奪冠」、「我和我的家鄉」、「再見吧！少年」、抗疫劇「在一起」、電視劇「小大夫」成為霸屏女王。

作為中年女演員這個群體中的一員，劉敏濤也希望自己能演一些像「傲骨賢妻」那樣以中年女性為主角的都市劇，期待中年女演員的角色能詮釋一些更加深刻的戲。

劉敏濤演技實力備受肯定。（取材自微博）
劉敏濤演技實力備受肯定。（取材自微博）

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