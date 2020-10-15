鄭秀文為戲增胖：喜歡有點肉的身型 不再驚嚇

鄭秀文（中）為戲增重5公斤。（圖：華映提供）

香港 女星鄭秀文、蔡卓妍及大陸男星佟大為合作演出的香港懸疑電影 「聖荷西 謀殺案」，三人各懷無法見光的心事，而引發了一場無法挽回的致命風暴。鄭秀文再度放下華麗面貌，化身為在美國努力生活的異鄉人，一向清瘦的她，更為了電影中的角色特別增重10磅（約5公斤），她完全不怕影響外貌，信心十足地說：「我現在喜歡自己有點肉的身型，不像以前見到肉會很驚嚇啊！」

鄭秀文這回演出新作「聖荷西謀殺案」，為讓角色更像生活安穩、剛懷了寶寶的主婦，她刻意增重約5公斤，她笑說：「沒有要變成大肥婆，而是希望憑這個體型上小小的改變，讓觀眾沒有那麼容聯想到之前在大銀幕看習慣的，常演喜劇的Sammi（鄭秀文）。」

為了角色做足功課的鄭秀文一點都不介意為角色變胖，戲拍完了，也沒有立刻減回原貌，她表示隨著年紀漸長，不想讓身型看起來太瘦，「我現在喜歡有一點點肉的體態，每個階段的我都有不同的想法，以前見到身上有一點肉都會很緊張的。」除了變胖一些，她連角色走路的方式、說話語氣都做了調整，讓整體演出更貼近角色面貌。

鄭秀文表示接到「聖荷西謀殺案」的劇本時，真的很驚艷，「會覺得之前別人可能覺得我沒辦法演出這樣的角色，必須要等待，現在終於有人給我機會了，我突然有一種，哇！幸福來了的感受。」所以她立刻同意演出，「這角色很特別，能夠演出真的是可遇不可求，我等了很多年，終於等到有人給我機會了。」

鄭秀文在片中角色極為複雜，亦正亦邪，雖然看似過生幸福的生活，但過往隱藏許多黑暗的秘密，再加上對愛情極為重視，讓她逐漸走向控制狂的個性，有如港版「控制」的女主角一般，不惜把自己和他人的生活搞得翻天覆地，甚至衝向你死我亡的悲劇。她表示人生經歷比以往豐富，演出角色也較有說服力，她說：「以前我拍杜琪峯的電影，大部分時間都不會提前拿到完整劇本，都是到現場才知道要演什麼，但近幾次的演出，都在開機前收到完整的劇本，有充足的時間為角色做準備，我會在家演練幾次，到現場可以充滿信心的演出，真的也看到自己不一樣的表現。」