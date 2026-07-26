「星際爭霸戰」60周年 老班底「蘇魯」喬治．武井現身聖地牙哥漫畫展

演員喬治．武井出席聖地牙哥國際漫畫展，慶祝影視科幻經典「星際爭霸戰」（Star Trek）60周年。（美聯社）

美國影視科幻經典「星際爭霸戰」（Star Trek），今天在聖地牙哥 國際漫畫展慶祝誕生60周年。在原始劇集飾演蘇魯的喬治．武井（George Takei）親臨現場，滿場劇迷起立致敬。

法新社報導，「星際爭霸戰」（或譯星艦迷航記）傳奇演員喬治．武井今天現身聖地牙哥國際漫畫展（Comic-Con），慶祝這部畫時代影集60周年。這場活動聚集多名來自系列本身及其衍生作品的演員，包括89歲的喬治．武井。

喬治．武井在原影集及後續作品飾演「企業號」舵手蘇魯（Hikaru Sulu），他現身這場流行文化盛會時，獲得現場來賓起立鼓掌致敬，全場座無虛席。

這名演員開玩笑說，慶祝電視史上這樣一個里程碑，感覺自己依然相當年輕，隨後他語氣轉為認真，談起這部影集最初收視低迷，如今地位如神話般存在，實在令人驚奇。

他對現場劇迷表示，系列作品能夠歷久不衰，歸功於「像你們一樣的人，還有你們的父母和祖父母，因為他們的智慧、敏銳與遠見」，支持了製作人羅登貝瑞（Gene Roddenberry）當時的構想。

喬治．武井借用李奧納德尼莫伊（Leonard Nimoy）飾演的史波克（Mr Spock）劇中知名台詞：「我們已生生不息60年，而且還將繼續。」

「星際爭霸戰」第一集1966年9月首播，劇情描繪由威廉沙特納（William Shatner）飾演的寇克艦長（James T. Kirk）與其多元族裔船員，在航向人類最後疆界的太空時，所面臨的各種重大道德與社會議題。

「星際爭霸戰」於1968年寫下歷史，威廉沙特納與通訊官烏胡拉（Nyota Uhura）在劇中演出美國電視史上最早的跨種族接吻。烏胡拉的角色是由黑人女演員妮雪兒尼柯斯（Nichelle Nichols）擔任。

自此之後，這部影集系列本身及其十餘部衍生作品，累計已產出近1000集內容。

「星際爭霸戰」在聖地牙哥漫畫展占有重要地位，不僅有專屬座談會，也有許多劇迷打扮成自己喜愛的角色，穿梭在現場各展廳之間。

出席這場盛會的名人，還包括同系列「銀河飛龍」（Star Trek: The Next Generation）陶恩（Michael Dorn），動畫作品「底層甲板」（Star Trek: Lower Decks）歐康奈爾（Jerry O'Connell），「重返地球」（Star Trek: Voyager）皮卡杜（Robert Picardo），以及在「星際艦隊學院」（Star Trek: Starfleet Academy），飾演首名出櫃克林貢人的卡林．黛安（Karim Diane）。

這場活動以羅登貝瑞之子羅德（Rod Roddenberry）的發言揭開序幕，他目前領導負責製作與發行的羅登貝瑞娛樂（Roddenberry Entertainment）。

羅德向劇迷表示：「劇中有太空船、有雷射槍、有奇異的星球，甚至還有長相怪異的外星人。但那從來都不是真正的重點，不是嗎？這部劇集說的不是科幻，說的是我們自己。」

羅德補充說，「星際爭霸戰不僅是科幻娛樂，這是一部讓人相信未來會更美好的作品。」。