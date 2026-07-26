「蜘蛛人」霍蘭德自爆試鏡7次才過 羨慕莎蒂辛克空降

湯姆霍蘭德當初為了得到「蜘蛛人」一角，整整試鏡了七次。(取材自YouTube)

AI摘要 文章摘要整理： 漫威新作《蜘蛛人：重生日》宣布莎蒂辛克直接加入卡司，霍蘭德則回憶自己當年試鏡7次才拿到蜘蛛人角色，並透露新片將回到彼得帕克的孤獨與內心掙扎。

漫威 新作「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)日前舉辦全球線上記者會，憑藉「怪奇物語」(Stranger Things)走紅的莎蒂辛克(Sadie Sink)在此集加入卡司，更被爆沒有試鏡直接得到角色。不料，竟抖出湯姆霍蘭德(Tom Holland)當初為了得到「蜘蛛人」一角，整整試鏡了七次。

莎蒂辛克的角色名稱至今仍被列為最高機密！漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)透露，該角色未經試鏡便直接鎖定莎蒂辛克出演；而製片艾咪帕斯卡(Amy Pascal)則暗示，她的角色將與主角群一同經歷「孤立與尋求自我認同」的核心命題。

莎蒂辛克加入「蜘蛛人：重生日」演出。(取材自Netflix)

凱文費吉透露，由於導演德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)過去曾與莎蒂辛克合作，團隊聽到這個建議後幾乎立刻達成共識，認為她就是最適合的人選，直接敲定演出，「完全沒有試鏡的流程，只是打了幾通電話，一切就定下來了。」一旁主演湯姆霍蘭德聽完後忍不住直呼：「真好啊！我當年可是試鏡了七次呀！」

不過，湯姆霍蘭德坦言：「加入這部大型電影有一項非常艱鉅的工作，得融入一個已經建立好的家庭，但莎蒂適應得非常完美！她是如此專業且帶來極其精采的表演，她給予的感情、專業態度和內心，正是這部電影所需要的。」

湯姆霍蘭德更大讚莎蒂辛克就像一股新鮮空氣，「這是新鮮且獨特的東西，我們以前在這些電影裡從未見過。所以對我來說，我覺得莎蒂是一位無名英雄，但現在的她（防止暴雷）什麼也不能透露。」

繼「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)創下全球票房奇蹟後，接續的「蜘蛛人：重生日」將焦點重新拉回彼得帕克的內心世界。在全世界都不再記得彼得帕克的世界中，他獨自扛下守護城市的責任，並面對前所未有的孤獨與挑戰。

湯姆霍蘭德透露，觀眾會在片頭見到彼得帕克人生中最黑暗的章節：「這是一個關於孤立無援的警世故事。他在上一集學到『尋求協助』的教訓，但現在他卻積極忽視它，過著沒有朋友、沒有社群支持的生活。」

湯姆霍蘭德（左）透露，觀眾會在片頭見到彼得帕克人生中最黑暗的章節。(圖／索尼提供)