安潔莉娜裘莉談為防癌切雙乳 憶母親遺言淚崩：不想只當癌症病人

安潔莉娜裘莉演出「高訂人生」挑戰大量法文台詞。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

安潔莉娜裘莉 主演法國電影「高訂人生」（Couture），她在片中飾演一名赴巴黎時裝周工作的美國導演，正值婚姻觸礁之際，又被診斷罹患乳癌。這個角色也讓她重新面對人生中最私密、最沉重的生命經驗，拍攝過程更勾起她對母親罹癌離世的回憶。

裘莉的母親於56歲時因乳癌病逝，而她本人因檢測出帶有BRCA1基因突變，於2013年接受預防性雙乳切除手術。談到片中醫師在胸前畫下手術線的橋段時，她坦言，那一刻彷彿將好萊塢 片場變成自己的病房，直言：「我們把這一切分享出來，感覺非常脆弱。」

裘莉也回憶，母親罹癌多年後曾對她說過一句令她難忘的話：「大家問我的永遠都只有癌症 。」這句話深深影響她，也讓她更加堅定，「高訂人生」不能只是描寫一名癌症病人的故事，而是希望觀眾看見一位仍擁有工作、情感、夢想與渴望的完整女性。

為了詮釋長年在法國工作的角色，裘莉在片中挑戰大量法文台詞，從語言、語調到肢體節奏都投入大量心力。導演艾莉絲溫諾克爾盛讚她的法文表現十分自然，讓觀眾能暫時忘記眼前的是好萊塢巨星，而是真正走進角色的人生。

裘莉接受「時人」雜誌專訪時也分享，「高訂人生」雖然從疾病出發，但並非關於生命終點，而是一名女性重新找回活下去勇氣的故事。她表示：「這部電影不是我角色生命的結束，而是重新渴望活到最後一口氣。」她更以「Live life」作為全片精神，希望鼓勵觀眾即使面對疾病、失去或人生低潮，也能珍惜當下，好好生活。