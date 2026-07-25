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「尖叫女王」艾瑪羅勃茲 傳周末與愛情長跑男友結婚

編譯俞仲慈／即時報導
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艾瑪羅勃茲傳本周末結婚。(路透)
艾瑪羅勃茲傳本周末結婚。(路透)

奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)最疼愛的姪女、電影「尖叫女王」(Scream Queens)女主角艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)傳出本周末與相戀多年的男演員科迪約翰(Cody John)喜結連理。

八卦新聞Page Six報導，三位消息人士25日證實，艾瑪與科迪這對新人預定本周末在愛達荷州，也就是男方位於太陽谷(Sun Valley)的家族莊園舉行婚禮；由於是一場溫馨的小型婚禮，僅邀請少數至親好友出席。

現年36歲的科迪約翰於2022年透過社群平台Instagram發布一張親密合照，證實與現年35歲的艾瑪正在熱戀中。據了解，兩人是透過共同朋友介紹認識，當時有消息人士向媒體透露：「艾瑪很喜歡科迪的性格，他非常幽默，他們在一起一直很開心。」 

不過為了保護艾瑪與前男友蓋瑞特荷德倫(Garrett Hedlund)所生的五歲兒子羅德(Rhodes)，兩人的感情始終「小心翼翼」，知情人士透露：「艾瑪很謹慎地讓兒子接觸陌生人，但她知道這一天很快就會到來。」

自戀情曝光以來，艾瑪和科迪一直保持低調，鮮少在社交平台分享照片，直到2024年7月，女方在Instagram證實訂婚，並分享一張摟著未婚夫的照片，手上戴的鑽戒清晰可見，艾瑪當時發文寫道：「在我媽媽告訴所有人之前，我先在這裡分享。」

回顧艾瑪過往情史，2012年拍攝「成人世界」(Chappie)期間，與「美國恐怖故事」(American Horror Story)合作搭檔伊凡彼得斯(Evan Peters)交往，並於2013年3月宣布訂婚，不料同年7月，兩人爆發嚴重爭執甚至互毆，在歷經一段長達七年的分分合合後，這對怨偶終於在2019年徹底分手。

隨後艾瑪開始與現年41歲的荷德倫交往，並於2020年12月生下一子，不過兩人仍於2021年分手，一位知情人士在2022年向「眾生相」(People)雜誌透露，雙方「正全心全力共同撫養孩子，但是很困難。」

精華 FAQ

  • 消息指出，艾瑪羅勃茲預定在本周末與相戀多年的男演員科迪約翰完婚，婚禮規模不大，只邀請少數至親好友出席。

  • 報導稱婚禮地點在愛達荷州太陽谷，也就是男方家族莊園，屬於溫馨的小型婚禮，整體安排相當低調私密。

  • 兩人2022年公開戀情，2024年7月由艾瑪在Instagram證實訂婚；她也因為要保護與前男友所生的兒子，始終對感情保持謹慎。

愛達荷州 奧斯卡 艾瑪

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