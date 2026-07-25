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「黑豹」逝世6年…300萬美元遺產掀爭奪戰 親哥怒告弟媳獨吞

記者陳穎／即時報導
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「黑豹」查德威克鮑斯曼不幸英年早逝。圖為他2017年出席電影「星際大戰：最後的絕...
「黑豹」查德威克鮑斯曼不幸英年早逝。圖為他2017年出席電影「星際大戰：最後的絕地武士」首映會。（路透）

以「黑豹」一角紅遍全球的好萊塢男星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），2020年因大腸癌病逝，享年43歲。未料在他離世近6年後，家族如今卻因遺產問題正式對簿公堂，兩名哥哥控告弟媳泰勒（Taylor Simone Ledward Boseman）長期獨掌遺產管理權，要求法院撤換她的遺產管理人身分，事件震撼外界。

根據「TMZ」報導，查德威克的哥哥凱文（Kevin）與德里克（Derrick）近日向洛杉磯法院提出訴訟。由於查德威克生前未留下遺囑，法院於2022年裁定，由妻子泰勒與查德威克的父母各取得50%的遺產權益，並由泰勒擔任遺產管理人，負責後續資產清點與分配。

不過，哥哥們主張，距離法院裁定已近4年，泰勒至今仍未完成遺產分配，也未向家屬交代資產處理進度。他們指出，包括電影重播版稅、肖像權及智慧財產權收益、投資項目、保險理賠，以及銀行帳戶內超過300萬美元的存款等資產，家人始終無法掌握實際狀況。

訴狀還指出，泰勒至今未將長期照護保險移轉給查德威克的母親，也沒有依照法院要求分配演員工會（SAG-AFTRA）版稅及其他未領取資產，導致年邁雙親無法取得應有的經濟支持，也被排除在相關商業決策之外。哥哥們更指控，泰勒一直以遺孀身分，持續從查德威克的肖像與名聲中獲取利益，卻未妥善履行遺產管理責任。

因此，凱文與德里克已向法院提出多項請求，包括認定泰勒未遵守2022年法院命令、要求她30天內提出完整財務帳冊及剩餘資產分配明細，並撤銷其遺產管理人資格，改由第三方專業律師接手管理。

此外，兄弟倆也希望法院限制泰勒在未取得家族同意前，不得擅自簽署任何涉及查德威克遺產的重要合約，同時要求她提供所有相關文件，並負擔此次訴訟的律師費。查德威克離世多年後，家族因遺產管理問題公開對簿公堂，再度引發外界關注。

精華 FAQ

  • 核心是家屬不滿弟媳泰勒長期擔任遺產管理人，卻未完成資產清點與分配，導致包括現金、版稅、肖像權收益等資產狀況不明，雙方因此對簿公堂。

  • 他們指控泰勒未依法院命令分配遺產，也未交代財務帳冊，且沒有將保險、工會版稅等款項妥善處理，讓年邁父母無法取得應有經濟支持。

  • 他們要求法院認定泰勒違反2022年命令，限期30天交出完整財務資料，撤銷其遺產管理人資格，改由第三方律師接手，並限制她擅自簽署相關合約。

好萊塢 洛杉磯

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