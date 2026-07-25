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60歲仙妮亞唐恩推新專輯 曝童年深夜在酒吧駐唱往事

編譯陳韻涵／綜合報導
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仙妮亞唐恩推出新專輯，回顧賣藝童年。（美聯社）
仙妮亞唐恩推出新專輯，回顧賣藝童年。（美聯社）

加拿大流行樂天后仙妮亞唐恩(Shania Twain)推出新專輯，回顧賣藝童年；她很早就出道，童年在安大略省北部賣藝，深夜在酒吧駐唱，並稱那段磨練時光成為日後在國際舞台上閃耀的扎實基礎。

60歲的仙妮亞唐恩近期接受「美聯社」專訪時透露，「我當時只能在酒吧打烊，不再供應酒精飲料後登台演唱，因為我還未成年。」

她形容，那段歲月磨練了她的性格，且為爾後光鮮亮麗的形象打穩基石。

仙妮亞唐恩表示，即將發行的新專輯「Little Miss Twain」記錄她從8歲初登台到20幾歲與大型唱片公司簽約的人生，「我想把這段從未寫進歌裡的個人故事補起來」。

專輯同名曲目「Little Miss Twain」獻給1987年車禍罹難、未能見證女兒輝煌成就的母親，仙妮亞唐恩說，母親當年身兼經紀人、駕駛與教練，「她會載我到各個舞台，讓未成年的我在酒吧演出，那正是我累積經驗之處」。

「Little Miss Twain」這首歌由鄉村歌手坦妮婭塔克(Tanya Tucker)獻聲合唱，仙妮亞唐恩坦言，「我無法用言語表達，這對我母親會有多麼重大的意義。」

除了找來名歌手合作，仙妮亞唐恩的兒子蘭吉(Eja D'Angelo Lange)也在多首曲目中和聲。

「Little Miss Twain」這張專輯融合摩城靈魂樂、鄉村曲風與搖滾元素，「Faded Blue Jeans」一曲更找來搖滾樂團「石器時代女王」(Queens of the Stone Age)主唱約書亞歐姆(Josh Homme)合作。

仙妮亞唐恩曾罹患萊姆病(Lyme)導致喉部神經受損，2018年接受喉部植入手術，如今嗓音略帶沙啞。她說：「我沒有多年前那種甜美嗓音，但我有一種新的聲音，而且我其實很喜歡。」

仙妮亞唐恩希望聽眾能藉此新專輯了解塑造她的成長環境，並認識「我人生中缺失的那個章節」。

精華 FAQ

  • 她希望透過《Little Miss Twain》補上自己從8歲登台、到20幾歲簽入大唱片公司的成長歷程，讓聽眾看見她如何從賣藝童年一路走到國際舞台。

  • 她表示，因未成年只能在酒吧打烊後上台，這段經歷不但鍛鍊了性格，也累積了實戰舞台經驗，成為日後在大型舞台穩定發揮的重要基礎。

  • 這張專輯邀請坦妮婭塔克與她合唱，同時也有兒子蘭吉參與和聲，並融合摩城靈魂樂、鄉村與搖滾元素，展現她新的聲音與成熟風格。

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