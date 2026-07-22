小勞勃道尼回歸演反派「復仇者聯盟：末日之戰」預售創紀錄
漫威影業年度大片「復仇者聯盟：末日崛起」（Avengers: Doomsday，又稱復仇者聯盟5）尚未上映，市場熱度已提前引爆。隨著電影正式開啟預售，影迷搶票熱潮迅速升溫，部分市場預售成績更突破過往漫威電影紀錄，被外界視為今年好萊塢最受期待的大片之一。
根據印度「Times of India」報導，「復仇者聯盟5」預售開跑後，短時間內累積1650萬美元票房收入，遠超越「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）同期表現，展現強大的市場號召力。
此外，電影部分高規格影廳開賣後也迅速售罄，再度凸顯漫威系列在全球影迷中的吸引力。
作為漫威電影宇宙（MCU）第六階段的重要作品，「復仇者聯盟5」被視為承接「多元宇宙傳奇」的重要篇章。影片不僅將集結多位漫威英雄，更因小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）以全新身分回歸飾演反派「末日博士」（Doctor Doom），引發全球影迷高度關注。
此外，電影也將迎來多個漫威宇宙角色交會，包括復仇者聯盟與「驚奇4超人」等角色線的融合，讓外界期待這部作品能否重現「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）時期的全球狂熱。
漫威近年雖曾面臨作品評價起伏與票房壓力，但「復仇者聯盟5」的預售反應顯示，品牌影響力仍然強大。業界認為，超級英雄電影市場已從單純依靠角色人氣，轉向更重視故事規模、角色連結與影迷情感累積。
隨著電影上映日期接近，「復仇者聯盟5」能否延續「復仇者聯盟：無限之戰」與「終局之戰」的票房神話，成為今年全球影壇最大焦點之一，仍有待市場驗證。
電影預售開跑後短時間內即累積1650萬美元票房，成績明顯超越死侍與金鋼狼同期表現，且部分高規格影廳迅速售罄，顯示市場反應極強。 他將以全新身分回歸漫威宇宙，飾演反派末日博士Doctor Doom。這個安排打破過往印象，也因其高知名度而成為全球影迷最關注的焦點之一。 因為它屬於MCU第六階段重要作品，將串連復仇者聯盟與驚奇4超人等角色線，並靠規模、角色連結與情感累積，挑戰終局之戰級別的全球狂熱。
精華 FAQ
電影預售開跑後短時間內即累積1650萬美元票房，成績明顯超越死侍與金鋼狼同期表現，且部分高規格影廳迅速售罄，顯示市場反應極強。
他將以全新身分回歸漫威宇宙，飾演反派末日博士Doctor Doom。這個安排打破過往印象，也因其高知名度而成為全球影迷最關注的焦點之一。
因為它屬於MCU第六階段重要作品，將串連復仇者聯盟與驚奇4超人等角色線，並靠規模、角色連結與情感累積，挑戰終局之戰級別的全球狂熱。
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