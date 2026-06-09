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62歲布萊德彼特巴黎放閃 同框小29歲女友衝熱搜

記者陳穎╱綜合報導
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布萊德彼特(右)和女友伊恩斯德拉一同現身巴黎，兩人甜蜜互動頻頻放閃。(路透)
布萊德彼特(右)和女友伊恩斯德拉一同現身巴黎，兩人甜蜜互動頻頻放閃。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布萊德彼特與小29歲女友巴黎同框放閃，甜蜜互動成焦點。
  • 重點二：兩人現身法網女單決賽與街頭約會，未修圖照片引發熱議。
  • 重點三：外界關注小布新戀情低調穩定，也回顧他過往高調婚姻情史。

62歲好萊塢男星「小布布萊德彼特(Brad Pitt)，近日與小29歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙(Ines de Ramon)一同現身法國巴黎，兩人接連被拍到出席公開活動、街頭約會與欣賞演唱會，甜蜜互動再度成為外界關注焦點。由於布萊德彼特與33歲女友同框時狀態出眾，不少網友驚呼兩人幾乎看不出近30歲年齡差，也讓相關話題登上熱搜。

近日適逢法國網球公開賽舉行期間，布萊德彼特與女友一同現身女單決賽觀眾席。兩人全程互動自然，不時低聲交談，現場大量未修圖照片曝光後，迅速在社群平台引發討論。

除了觀看網球賽事，兩人也被目擊在巴黎街頭散步約會。布萊德彼特當天以藍色襯衫搭配紫紅色長褲現身，再配上墨鏡與休閒鞋，展現一貫率性風格；伊恩斯德拉蒙則身穿蕾絲襯衫搭配駝色喇叭褲，整體造型簡約優雅，散發輕鬆自在的氛圍。

外界回顧小布情史，曾與珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)兩段婚姻最受矚目，情路多次高調也多風波，如今新戀情轉趨低調穩定，引發關注。

好萊塢 布萊德彼特 小布

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