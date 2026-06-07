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泰勒絲婚禮鎖定麥迪遜廣場花園 光場地租金就要100萬元起跳

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泰勒絲與凱爾西計畫於7月初在紐約麥迪遜花園廣場舉行婚禮。(路透)
泰勒絲與凱爾西計畫於7月初在紐約麥迪遜花園廣場舉行婚禮。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：泰勒絲與凱爾西傳出將於7月3日在麥迪遜廣場花園舉辦婚禮。
  • 重點二：婚禮總花費估計達1000萬至2000萬美元，場租就要百萬起跳。
  • 重點三：選在MSG主因是隱私與場館檔期空窗，利於新人低調進出。

美國流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星凱爾西(Travis Kelce)傳出將於7月3日舉辦婚禮，地點選在紐約麥迪遜廣場花園」(Madison Square Garden，MSG)。紐約知名婚禮策畫師索娜爾・沙阿（Sonal Shah）估算，這場世紀婚禮的總花費很可能高達1000萬至2000萬美元，甚至更高。

紐約郵報報導，沙阿擁有20多年高端婚禮策畫經驗，他表示，若在周六晚間包下麥迪遜廣場花園舉辦婚禮，光是場地租金就可能介於100萬至250萬美元之間：「費用不只是租用場地而已，還包括獨家使用權、人員配置、安全維護、場館營運，以及放棄舉辦演唱會或體育賽事所產生的機會成本。」

她進一步分析，像泰勒絲與凱爾西這種等級的名人，婚禮場地費其實只占總預算的一小部分。由於兩人知名度極高，勢必需要龐大的工作團隊與維安系統，再加上餐飲、舞台製作、娛樂表演及場地布置等開銷，整體花費很容易突破千萬美元。

據Page Six引述多名消息人士說法，泰勒絲與凱爾西之所以相中麥迪遜廣場花園，主要是因為「隱私」。巧合的是，該場館從6月29日至7月6日期間並未安排任何大型活動，加上擁有多個出入口，方便新人及賓客低調進出，避開媒體與粉絲追逐。

另外，TMZ報導指出，泰勒絲並未採用傳統紙本喜帖，而是親自致電邀請賓客出席婚禮，展現高度重視與誠意。

值得一提的是，泰勒絲過去經常在位於羅德島的豪宅舉辦盛大的美國獨立日派對，邀請眾好友同歡。因此外界認為，若她真的選在美國建國250周年慶祝周末與凱爾西步入禮堂，也可說是別具象徵意義。

精華 FAQ

  • 報導指出，兩人計畫於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行婚禮。外界之所以關注，是因為這個地點兼具高知名度與高度隱私條件。

  • 婚禮成本不只包含場地租金，還有獨家使用權、人員配置、維安、餐飲、舞台、娛樂與布置等。名人等級越高，團隊與安全需求也越龐大。

  • 消息人士稱，最主要原因是隱私。MSG在6月29日至7月6日間沒有大型活動，且有多個出入口，方便新人和賓客避開媒體與粉絲。

麥迪遜廣場花園 泰勒絲 租金

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