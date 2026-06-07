「魔法奇兵」男星安東尼海德病逝 享壽72歲
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曾以經典美劇「魔法奇兵」(Buffy the Vampire Slayer)中飾演導師「賈爾斯」一角深植人心的英國資深男星安東尼海德（Anthony Head），驚傳因肺炎引發之併發症不幸離世，享壽72歲。
安東尼海德的女兒艾蜜莉（Emily）與黛西（Daisy）也發布聲明，沉痛證實父親是在摯愛家人的陪伴下平靜走完人生最後一程。姊妹倆在聲明中感性地寫道，能成為他的女兒，並親眼見證他與他的作品對這麼多人產生的深遠影響，未來永遠是她們的榮耀。
兩人也透露，安東尼海德生前無比熱愛自己的演員工作，更總是謙虛地認為自己非常幸運，能與如此多才華洋溢的夥伴並肩作戰。事實上，安東尼海德在2025年12月才剛經歷喪妻之痛，痛失相伴多年的伴侶莎拉費雪，沒想到半年後他也隨之遠去，令人希冀兩人已在另一個世界相聚。
安東尼海德在演藝圈深耕數十載，演藝生涯始於1970年代末期的劇場舞台。在正式踏入影視圈前，他於1987年至1993年間為「雀巢咖啡」拍攝的系列經典廣告，更讓他在英國本土一炮而紅，成為家喻戶曉的明星。
不過，真正讓安東尼海德走入全球影迷視野的，無疑是「魔法奇兵」中那位兼具睿智與溫暖的守望者魯伯特賈爾斯。在劇中，他不僅是主角巴菲對抗黑暗勢力的盲點指引，更是如同父親般的精神支柱。
他生前在圈內人緣極佳，死訊曝光後，「魔法奇兵」女主角莎拉蜜雪兒吉蘭(Sarah Michelle Gellar)隨即曬出合照痛心發文，表示自己因為認識了他而無比幸運，並感謝他的女兒們將父親分享給了全世界。而「泰德拉索」(Ted Lasso)的主演兼編劇布雷特戈德斯坦(Brett Goldstein)也難難掩悲痛地表示，安東尼海德是一位傑出的演員，在劇中扮演了世界上最糟糕的人，這需要極大的技巧，因為他本人其實是世界上最好的人。
根據內文，他是因肺炎引發的併發症不幸離世，享壽72歲。消息由其女兒艾蜜莉與黛西對外證實，並表示父親是在家人陪伴下平靜走完人生最後一程。 安東尼海德最廣為人知的作品是經典美劇魔法奇兵，劇中飾演導師魯伯特賈爾斯。這個兼具睿智與溫暖的角色，讓他在全球影迷心中留下深刻印象。 死訊曝光後，魔法奇兵女主角莎拉蜜雪兒吉蘭先發文悼念，表示認識他很幸運；泰德拉索的布雷特戈德斯坦也稱讚他演技傑出，並形容他本人是世上最好的人。
精華 FAQ
根據內文，他是因肺炎引發的併發症不幸離世，享壽72歲。消息由其女兒艾蜜莉與黛西對外證實，並表示父親是在家人陪伴下平靜走完人生最後一程。
安東尼海德最廣為人知的作品是經典美劇魔法奇兵，劇中飾演導師魯伯特賈爾斯。這個兼具睿智與溫暖的角色，讓他在全球影迷心中留下深刻印象。
死訊曝光後，魔法奇兵女主角莎拉蜜雪兒吉蘭先發文悼念，表示認識他很幸運；泰德拉索的布雷特戈德斯坦也稱讚他演技傑出，並形容他本人是世上最好的人。
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