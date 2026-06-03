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泰勒絲世紀婚禮倒數1個月 維安會議爆雷 大批警力待命

記者陳穎／即時報導
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外傳泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾斯的世紀婚禮，訂在7月3日。（取材自Instag...
外傳泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾斯的世紀婚禮，訂在7月3日。（取材自Instagram）

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的感情發展一直備受矚目，近來再度傳出即將步入禮堂的消息。原本外界對婚禮細節所知甚少，但紐約警方高層近日在公開場合的一句玩笑話，意外讓婚訊傳聞迅速升溫。

自兩人戀情曝光以來，無論是公開約會、出席重要活動，或在彼此事業上的支持，都成為媒體追逐焦點。由於感情始終穩定，外界長期猜測結婚只是遲早的事，而近期更頻頻傳出雙方正悄悄籌辦婚禮的消息。

根據多家外媒報導，泰勒絲與崔維斯被指可能選在2026年7月3日於紐約舉行婚禮。不過相關資訊始終未獲當事人證實，舉辦地點與賓客安排更是高度保密。由於泰勒絲擁有龐大全球粉絲群，一旦婚禮成真，勢必牽涉大規模維安與交通規劃，因此外界對細節格外好奇。

話題之所以再度引爆，源自紐約警察局長潔西卡蒂許（Jessica Tisch）日前出席曼哈頓市議會預算聽證會。當時她在說明警方未來可能面臨的勤務需求時，提及多項大型活動，包括美國獨立日慶典、Sail 250紀念活動、NBA總決賽及FIFA世界盃等。

沒想到在列舉完上述活動後，她突然補充一句：「或許還有泰勒絲的婚禮。」此話一出立即引起現場騷動與熱議。察覺發言可能引發揣測後，蒂許隨即笑稱自己只是開玩笑，試圖化解尷尬，但相關片段很快在社群平台廣泛流傳。

不少網友認為，局長在討論維安工作時主動提及泰勒絲婚禮，未免過於巧合，因此推測警方可能已接獲相關訊息，甚至開始評估可能的安全部署。不過也有人認為這僅是隨口玩笑，不宜過度解讀。

截至目前，泰勒絲與崔維斯皆未對婚禮日期、地點及相關傳聞作出正式回應。然而隨著各種消息持續發酵，加上警方高層的一席話意外增添想像空間，也讓這場被視為娛樂圈年度盛事的婚禮，再度成為全球粉絲關注焦點。

泰勒絲 曼哈頓

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