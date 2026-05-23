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45歲男星失蹤後身亡 失蹤8天陳屍社區 警方證實「朝兇殺偵辦」

記者陳穎／即時報導
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加拿大男星史都華麥克林驚傳過世，享年45歲。（取材自IMDb）
加拿大男星史都華麥克林驚傳過世，享年45歲。（取材自IMDb）

曾演出「維琴河」的加拿大男星史都華麥克林（Stewart McLean）日前驚傳失蹤，沒想到事隔一周後卻傳來噩耗。加拿大警方最新證實，已在卑詩省萊恩斯灣（Lions Bay）的社區尋獲他的遺體，享年45歲。更令人震驚的是，警方前一天才透露，史都華麥克林疑似涉及一起凶殺案，案件目前仍持續調查中。

史都華麥克林曾參與多部知名影集演出，包括「維琴河」、「兇案小鎮」、「笑臉殺手」以及「綠箭俠」等作品，在影視圈累積不少人氣，如今突然離世，也讓不少影迷感到不捨。

根據加拿大整合凶殺案調查小組發布的聲明，史都華麥克林最後一次被目擊，是在本月15日於加拿大卑詩省萊恩斯灣的住處附近，之後便音訊全無。斯闊米什皇家加拿大騎警於18日接獲失蹤通報後，隨即展開搜尋行動。

警方表示，隨著調查深入，凶殺案調查人員正積極蒐集相關證據，包括檢視監視器畫面、訪談相關人士，並試圖拼湊史都華麥克林失蹤前的行蹤時間線，希望盡快釐清真相，給家屬與親友一個交代。警方指出，目前認定此案屬於「獨立事件」，但具體死因及相關細節尚未公開。就在遺體被發現前一天，警方才對外表示，史都華麥克林可能是一宗凶殺案的受害者，消息曝光後震驚外界。

史都華麥克林的經紀公司 Lucas Talent Inc. 也透過社群平台證實死訊，經紀人在聲明中悲痛表示：「我們懷著極大的悲傷向深愛的客戶史都道別。我很幸運能與他合作超過10年。」並形容他是一位敬業、專業又充滿幽默感的人，「許多選角導演都主動聯繫我們，向他的家人與公司表達哀悼，大家都說，他真的是一個非常好的人。」

加拿大

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