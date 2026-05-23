「深夜秀」33年謝幕 主持人和保羅麥卡尼合唱告別

史蒂芬柯貝爾邀來保羅麥卡尼一起在舞台上激情演唱「Hello, Goodbye」。（CBS視頻截圖）

哥倫比亞廣播公司(CBS)「深夜秀」(The Late Show)播出最後一集，主持人史蒂芬柯貝爾(Stephen Colbert)迎來特別來賓保羅麥卡尼(Paul McCartney)，並與他一起在舞台上激情演唱了「Hello, Goodbye」；對這個被取消的節目來說，是一場苦樂參半的告別，並趁著最後機會，對取消了這個有著33年歷史節目的電視台，進行了最後一輪諷刺。

「深夜秀」的最後一集，隨著節目的進行，現場氣氛也變得越來越荒誕離奇；柯貝爾特地強調了他和團隊在製作超過1800集「深夜秀」過程中所感受到的「喜悅」。

「你們給予我們的能量，正是我們過去11年來竭盡全力為你們打造最佳節目的動力，」柯貝爾說，「你們給了我們能量，我們也把這份能量回饋給了你們。」

柯貝爾假裝第一位美國出生的教宗良14世(Pope Leo XIV)，是他最後一位來賓，但這位教宗因為沒有提供正確的零食，尤其是熱狗，所以從更衣室出來。

麥卡尼於是毛遂自薦，大步走上舞台，引得觀眾們發出陣陣尖叫；柯貝爾說：「 「我覺得你很適合當最後一位嘉賓。」

麥卡尼說他剛好在附近辦事；他隨後拿出了一張披頭四樂團(Beatles)在蘇利文劇院(Ed Sullivan Theater)的合影，而這裡剛好就是「深夜秀」的拍攝現場。兩人聊起了披頭四在1964年首次來到美國、創作、他的新專輯以及麥卡尼的童年。

柯貝爾在最後一集中的獨白，分別「絕命毒師」(Breaking Bad)明星布萊恩克萊斯頓(Bryan Cranston)、保羅路德(Paul Rudd)和「週六夜現場」(SNL)喜劇演員蒂姆麥道斯(Tim Meadows)等人打斷，假裝對於自己沒成為最後一位嘉賓感到不滿；「你知道嗎？你這是咎由自取」，麥道斯氣憤地說。

而在節目最後一個環節「Meanwhile」中，包括脫口秀喜劇演員提格諾塔羅(Tig Notaro)和「死侍」(Deadpool)演員萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)等多位在場的名人，也為節目貢獻了不少笑料。