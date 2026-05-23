馬斯克批「奧德賽」絕世美女海倫選角 非裔女星回擊

露琵塔尼詠歐就飾演絕世美女海倫一事回應相關爭議。（取材自Instagram）

英國名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）新片「奧德賽」（The Odyssey）公布選角後，由非裔 女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyongo）飾演絕世美女海倫一事，引發美國億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）等人批評；她近日則打破沉默，直接回應相關爭議。

據中央社報導，露琵塔尼詠歐接受時尚雜誌ELLE專訪時，談到她飾演引發特洛伊戰爭的「世上最美麗女人」海倫（Helen）所引發的爭議，她表示：「美麗不是用演的。」

她接著說：「我想知道這個角色是什麼樣的人，除了美麗與外表，還有什麼特質？這也是演出這類經典文本的有趣之處，它早已被研究、詮釋與再創作無數次。」

現年43歲的露琵塔尼詠歐也提醒觀眾，古希臘詩人荷馬（Homer）的史詩巨著「奧德賽」（Odyssey）本來就是神話故事，而非歷史紀錄。

露琵塔尼詠歐指出：「我非常支持克里斯（諾蘭）的創作理念，以及他想講述的故事版本。」曾以演出「自由之心」（12 Years a Slave）獲頒奧斯卡 最佳女配角獎的她並強調，「演員陣容反映了世界的多元樣貌」。

她也表示：「我不會浪費時間去想如何為自己辯護。無論我是否回應，批評都會存在。」

「紐約郵報」（New York Post）專門刊登名流八卦類新聞的第6版（Page Six）報導，環球影業（Universal Pictures）這部史詩電影公布選角細節後，網路隨即湧現批評聲浪。

馬斯克曾在X社群平台抨擊克里斯多福諾蘭「失去原則」；他本月初更同意一位保守派評論員的說法，聲稱這位名導若將海倫的角色交給白人女性，將被貼上種族主義者標籤。

馬斯克也宣稱，克里斯多福諾蘭是為了拿獎而刻意安排符合「多元、公平與包容」（DEI）的選角。

另一方面，美國男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在Instagram上回應馬斯克，「親愛的伊隆（馬斯克）…但她的確是世上最美的女人」。

美國脫口秀節目主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）則叫馬斯克「少管閒事」。

執導電影「奧德賽」的克里斯多福諾蘭則堅定支持自己的選擇，他告訴Elle雜誌：「對海倫這個角色而言，力量與沉著至關重要，而露琵塔（尼詠歐）能毫不費力地展現這些特質。」

他總結道：「她是非常優秀的合作對象，我非常希望由她演出這個角色。」