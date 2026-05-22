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驚悚「後室」世界觀暴紅 20歲凱恩帕森斯執導 帝后都入坑

記者陳穎／綜合報導
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主演驚悚電影「後室」的奇維托艾吉佛(左起)、導演凱恩帕森斯和蕾娜特萊茵斯薇。(美...
主演驚悚電影「後室」的奇維托艾吉佛(左起)、導演凱恩帕森斯和蕾娜特萊茵斯薇。(美聯社)

由A24打造的年度驚悚話題作「後室」（Backrooms），改編自全球暴紅的都市傳說「後室」世界觀，並由原始短片創作者、年僅20歲的凱恩帕森斯（Kane Parsons）親自執導，未演先轟動。

深入掌握「後室」世界觀的凱恩帕森斯，更被主演本片的「英國影帝」奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）大讚是「世界上唯一知道該怎麼拍『後室』的人」。

奇維托艾吉佛透露，自己一開始其實對「後室」概念完全陌生，但在深入研究後，很快就被這個世界觀吸引。他認為，凱恩帕森斯不只是理解「後室」，甚至幾乎是共同創造這個宇宙的人之一，「尤其考慮到他還這麼年輕，真的非常驚人。」

另一位主演、「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）同樣對導演給予高度評價。她透露，自己原本就對「過渡空間」與類似世界觀相當著迷，因此在接到演出邀約後，與凱恩帕森斯進行了長時間交流。

蕾娜特萊茵斯薇表示，兩人都對這類帶有存在主義氛圍的概念十分投入，「某種程度上，我們都很宅。」她也坦言，導演對世界觀的理解與思考方式，讓她留下深刻印象，更成為決定接演的重要原因。

儘管這是凱恩帕森斯首次執導長片，但他在片場展現出的掌控力，仍讓國際級演員相當驚艷。他不僅隨時準備回答演員問題，更會依照角色不同心理狀態，給予細膩且客製化的表演指導。

對此，蕾娜特萊茵斯薇更忍不住大讚：「我20歲的時候可沒他這麼酷，他真的是一位非常優秀的導演。」

「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇領銜主演「後室」。（圖／采昌提供）
「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇領銜主演「後室」。（圖／采昌提供）

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