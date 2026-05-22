坎城影展╱獲8分鐘起立鼓掌 影帝熱門人選雷米馬利克落淚

雷米馬利克(右)和導演艾拉薩克斯(左)出席「The Man I Love」首映會。(歐新社)

第78屆坎城影展 即將揭曉最高榮譽金棕櫚獎，濱口竜介執導的「突如其來」與克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）的「峽灣」（Fjord）皆因聚焦社會議題而廣受好評；另外，美國電影「紙老虎」（Paper Tiger）以及俄羅斯名導安德烈薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev）執導的「牛頭怪的迷宮」（Minotaur），同樣被視為本屆奪獎熱門。

「突如其來」聚焦高齡長照議題，「峽灣」則探討種族歧視 與體罰問題，皆切中當今全球高度關注的社會現象，因此引發強烈共鳴。而南韓 導演羅泓軫執導的「HOPE」，則被視為本屆最具話題性的競賽片。因該片風格偏向商業鉅作，卻成功在向來以藝術電影為主的坎城影展掀起熱烈討論，成為另類焦點。

美國導演艾拉薩克斯（Ira Sachs）執導的新片「The Man I Love」同樣入圍主競賽單元。曾以「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）奪下奧斯卡影帝的雷米馬利克（Rami Malek），憑藉片中極具情感張力的演出感動全場，映後更獲得長達8分鐘的起立鼓掌，被外界看好有望角逐坎城影帝，他本人也當場感動落淚。

導演艾拉薩克斯在映後致詞時表示：「這是一部關於藝術、愛、痛苦與記憶如何讓人彼此連結的電影。我希望今晚大家能共同留下屬於這部作品、屬於影展，以及屬於電影熱愛者的珍貴記憶。」