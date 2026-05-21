六人行劇本、蝙蝠俠主題腕表… 馬修派瑞珍藏將拍賣

好萊塢男星馬修派瑞數十件私人收藏品，有英國知名塗鴉藝術家班克西的作品、「六人行」劇本等物品，6月5日將進行拍賣。(美聯社)

從英國知名塗鴉藝術家班克西的作品，到美國經典影集「六人行」（Friends）的劇本，已故好萊塢 男星馬修派瑞 （Matthew Perry）數十件私人收藏品即將進行拍賣 。

中央社引述法新社報導，在「六人行」扮演酸話王「錢德勒」（Chandler Bing）的馬修派瑞，在與成癮問題奮戰數十年後於2023年逝世，享年54歲。現在，他的遺產管理人已將約130項拍品釋出，包括馬修派瑞最愛的手表與童年回憶物品。這次公開拍賣是為馬修派瑞基金會（Matthew Perry Foundation）募款，幫助有成癮困擾的人。

負責這次拍賣的「傳統拍賣公司」代表克雷默（Roberta Kramer）表示，「這次拍賣品項涵蓋了這位演員一生的各種物品」，除了他在「六人行」等電視電影作品的相關物品，也包含「從童年一直到成年，許多極具個人意義的收藏」。

拍賣品包括馬修派瑞珍藏的萬希泉（Memorigin）蝙蝠俠主題腕表，以及他生前收藏的藝術品，其中班克西（Banksy）的「女孩與氣球」（Girl with Balloon）和「諾拉」（Nola）預計成交價就可達100萬美元左右。

拍賣清單中也包含多份「六人行」劇本。這部描述6個年輕人在紐約探索人生、感情和職涯的影集，讓馬修派瑞和同劇其他5名主要演員成為身價百萬、家喻戶曉的明星。

克雷默表示，派瑞創立基金會，是希望用自己的名氣及親身克服藥癮的經歷來協助其他有需要的人。「我們相信，他若在天之靈，也一定會樂見自己的珍藏能用來推動基金會的使命。」

馬修派瑞K他命（ketamine）過量致死案，目前已有6人被判有罪，其中5人已判刑，而本案第6名被告預計將於下週宣判。

這場拍賣會將於6月5日在德州達拉斯及線上同步舉行。