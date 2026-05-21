「人人都愛雷蒙」播完21年 男主角雷羅曼諾靠重播年領千萬

「人人都愛雷蒙」男主角雷羅曼諾，在該劇完結21年後，仍可靠著重播權利金進帳千萬。（美聯社）

「人人都愛雷蒙」(Everybody Loves Raymond)男主角雷羅曼諾(Ray Romano)在2005年最終季時，曾創下每集近200萬元的金氏世界紀錄(Guinness World Record)。完結21年後，他仍靠著重播權利金進帳數千萬。

每日郵報(Daily Mail)報導，該劇在Paramount+與Peacock等串流平台持續播放，現年68歲的雷羅曼諾每年可賺取高達1800萬元的分紅，讓粉絲驚嘆，「一輩子不用再工作」。他目前身價估計達2億元，多數財富皆來自後續分紅。

這項優渥的合約源於2003年第8季開播前的演員合約糾紛。當時雷羅曼諾簽下4000萬元的續約，成為史上單集酬勞最高的電視明星，每周180萬元，並享有舊集數重播版稅。這激怒了片中飾演其哥哥、每集僅拿16萬元的布萊德蓋瑞特(Brad Garrett)。蓋瑞特隨即罷工，導致其角色面臨被永久寫出劇本的威脅，但同劇演員紛紛集體請病假表達支持。蓋瑞特的代表表示，他只是想要得到與其他同等地位演員相稱的合理報酬。

抗議迫使哥倫比亞廣播公司(CBS)電視台重回談判桌。蓋瑞特的酬勞在最終季被加到每周31.5萬元。新合約也重新分配重播分紅，除了雷羅曼諾，其他明星皆獲得該劇0.5%的所有權，而雷羅曼諾與製作人則放棄部分後期分潤來促成協議。雷羅曼諾當時表示，片酬曝光後這種糾紛是不可避免的，換作是他也會做一樣的事。到了2005年最終季，他每集實際收入高達194萬元，折算物價通膨如今約相當於每集320萬元。

雷羅曼諾的重播收入讓他與其他電視巨星並列。例如「六人行」(Friends)飾演菲比的麗莎庫卓(Lisa Kudrow)接受倫敦時報專訪時透露，在該劇完結22年後，6位主角至今每年仍能領到約2000萬元的重播權利金。