我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

「人人都愛雷蒙」播完21年 男主角雷羅曼諾靠重播年領千萬

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「人人都愛雷蒙」男主角雷羅曼諾，在該劇完結21年後，仍可靠著重播權利金進帳千萬。...
「人人都愛雷蒙」男主角雷羅曼諾，在該劇完結21年後，仍可靠著重播權利金進帳千萬。（美聯社）

「人人都愛雷蒙」(Everybody Loves Raymond)男主角雷羅曼諾(Ray Romano)在2005年最終季時，曾創下每集近200萬元的金氏世界紀錄(Guinness World Record)。完結21年後，他仍靠著重播權利金進帳數千萬。

每日郵報(Daily Mail)報導，該劇在Paramount+與Peacock等串流平台持續播放，現年68歲的雷羅曼諾每年可賺取高達1800萬元的分紅，讓粉絲驚嘆，「一輩子不用再工作」。他目前身價估計達2億元，多數財富皆來自後續分紅。

這項優渥的合約源於2003年第8季開播前的演員合約糾紛。當時雷羅曼諾簽下4000萬元的續約，成為史上單集酬勞最高的電視明星，每周180萬元，並享有舊集數重播版稅。這激怒了片中飾演其哥哥、每集僅拿16萬元的布萊德蓋瑞特(Brad Garrett)。蓋瑞特隨即罷工，導致其角色面臨被永久寫出劇本的威脅，但同劇演員紛紛集體請病假表達支持。蓋瑞特的代表表示，他只是想要得到與其他同等地位演員相稱的合理報酬。

抗議迫使哥倫比亞廣播公司(CBS)電視台重回談判桌。蓋瑞特的酬勞在最終季被加到每周31.5萬元。新合約也重新分配重播分紅，除了雷羅曼諾，其他明星皆獲得該劇0.5%的所有權，而雷羅曼諾與製作人則放棄部分後期分潤來促成協議。雷羅曼諾當時表示，片酬曝光後這種糾紛是不可避免的，換作是他也會做一樣的事。到了2005年最終季，他每集實際收入高達194萬元，折算物價通膨如今約相當於每集320萬元。

雷羅曼諾的重播收入讓他與其他電視巨星並列。例如「六人行」(Friends)飾演菲比的麗莎庫卓(Lisa Kudrow)接受倫敦時報專訪時透露，在該劇完結22年後，6位主角至今每年仍能領到約2000萬元的重播權利金。

圖為2003年9月21日，「人人都愛雷蒙德」劇組成員在艾美獎頒獎典禮後台合影，該...
圖為2003年9月21日，「人人都愛雷蒙德」劇組成員在艾美獎頒獎典禮後台合影，該劇榮獲最佳喜劇類劇集獎，圖右為男主角雷羅曼諾。

上一則

擔任「監獄媽媽」出品人 汪涵道歉被指切割

下一則

阿Sa房產上億港幣 嫁嫩夫前已立遺囑「遺照拒用黑白」

延伸閱讀

「穿著PRADA的惡魔2」片酬曝光 安海瑟薇暴漲20倍、梅姨一舉動超大器

「穿著PRADA的惡魔2」片酬曝光 安海瑟薇暴漲20倍、梅姨一舉動超大器
又是年代劇…張藝謀監製「主角」首播收視創高 有望登年度劇王

又是年代劇…張藝謀監製「主角」首播收視創高 有望登年度劇王
「雨霖鈴」片酬 楊洋自降300萬拚轉型 章若楠「難哄」後沒漲價

「雨霖鈴」片酬 楊洋自降300萬拚轉型 章若楠「難哄」後沒漲價
吉米金莫親自確認：夜現場這晚停播 為老對手讓路

吉米金莫親自確認：夜現場這晚停播 為老對手讓路

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
尊龍在「末代皇帝」中一場身穿白色時尚運動服打網球的戲令人驚豔，尊龍透露當時幾乎是「素顏上陣」。圖／甲上娛樂提供

「亞洲第一美男」素顏上陣自帶妝感 陳沖讚：想一看再看

2026-05-14 13:58

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨