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東京掀「古古炫風」 佩德羅帕斯卡炸翻紅毯

記者陳穎／即時報導
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佩德羅帕斯卡出席「曼達洛人與古古」首映會。(盧卡斯影業提供)
佩德羅帕斯卡出席「曼達洛人與古古」首映會。(盧卡斯影業提供)

「曼達洛人與古古」作為盧卡斯影業年度重磅鉅作，電影不僅全版本登上大銀幕，全球宣傳最終站昨(20)晚也在東京盛大登場，掀起一波「古古旋風」。

首映紅毯由男主角佩德羅帕斯卡與導演強法夫洛親自現身，現場湧入大批星戰迷朝聖，不少粉絲更盛裝打扮成曼達洛人與星際角色力挺。尤其「星戰金孫」古古一現身，立刻引爆全場尖叫，萌力徹底失控。

導演強法夫洛受訪時也感性談到，曼達洛人與古古的關係，早已從最初的「保護者與被保護者」，逐漸演變成如家人般深厚的情感連結。他透露，如今的古古不再只是負責賣萌的角色，「他已經學會保護自己」，而整個故事核心，也正式從單純的曼達洛人，進化成屬於「曼達洛人與古古」的全新冒險史詩。

身為本片靈魂人物的強法夫洛也表示，電影全程專為IMAX規格打造，希望帶給觀眾如同當年第一次觀看星際大戰時那種純粹震撼與感動。他強調，本片融合最先進數位技術與傳統星戰手工場景，打造出規模空前的銀河冒險。

龐大的實體佈景與視覺特效，也讓演員們拍攝時驚呼連連，紛紛大讚：「這是待過最酷的片場！」強法夫洛更掛保證，看完電影的感受，就像剛坐完一趟超刺激的銀河雲霄飛車。

除了東京首映熱鬧登場，台北昨晚舉辦的特映會同樣獲得好評，不少觀眾盛讚電影娛樂性十足，「運鏡與特效都超有創意」、「動畫品質是頂級水準」，更有觀眾被曼達洛人與古古的情感戲逼哭，大讚兩人的「父子羈絆」令人動容。「曼達洛人與古古」已在台上映。

佩德羅帕斯卡出席「曼達洛人與古古」首映會，紅毯親切幫影迷簽名。(盧卡斯影業提供)
佩德羅帕斯卡出席「曼達洛人與古古」首映會，紅毯親切幫影迷簽名。(盧卡斯影業提供)

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