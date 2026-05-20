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坎城影展╱長腿男神趙寅成被當路人 法國自在逛大街

娛樂新聞組／綜合報導
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趙寅成難得現身坎城影展，一雙大長腿特別吸睛。（路透）
趙寅成難得現身坎城影展，一雙大長腿特別吸睛。（路透）

南韓長腿男神趙寅成近日現身法國坎城影展，引發影迷高度關注。由他與影帝黃晸珉攜手主演、南韓名導羅泓軫執導的科幻災難鉅作「Hope」，日前於坎城舉辦世界首映，映後不僅獲得全場長達6分鐘的熱烈掌聲，更被譽為本屆影展討論度最高的作品之一。然而，在銀幕上展現極致震撼力的趙寅成，私底下卻在法國大街上意外體驗了一把當「路人」的自在生活。

「Hope」以南韓偏遠村莊為背景，描述突如其來的外星生物入侵事件，結合血腥生存驚悚與龐大科幻世界觀。趙寅成在片中徹底顛覆過往的帥氣男神形象，飾演一名滿口髒話、不修邊幅的粗獷村民，與黃晸珉飾演的警察聯手對抗未知的外星生物。片中大規模的血腥追殺與村莊遭夷為平地的暴力場面，讓國際觀眾看得屏息。

有趣的是，戲裡形象大轉變的趙寅成，戲外在坎城也意外獲得了完美的隱身術。日前他被本報系聯合報直擊，在法國大街上自在逛街，完全沒有人認出他是誰，難得體驗當「路人」的自在感，不過如果有亞洲粉絲認出他，男神依舊會展現招牌的溫暖微笑，親切地向大家打招呼，盡顯巨星的親民風範。

據悉，187公分高的趙寅成憑藉傲人身高與帥氣外型席捲演藝圈。在電視圈，他憑藉「峇里島的日子」奪得百想藝術大賞視帝，並以「那年冬天風在吹」、奇幻超能劇「Moving 異能」中的深情特工再創事業高峰。大銀幕上，他則透過「卑劣的街頭」轉型成功，更主演了「安市城」等多部票房大作，在全亞洲享有極高知名度。

坎城影展 南韓

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