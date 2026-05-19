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鄉村音樂學院獎 艾拉蘭利抱7獎創紀錄 科迪奪最佳藝人

編譯尤寶琪／綜合報導
艾拉蘭利堪稱全場最受矚目藝人。(美聯社)
艾拉蘭利堪稱全場最受矚目藝人。(美聯社)

鄉村音樂學院獎(Academy of Country Music Awards，簡稱ACM)於17日登場，科迪約翰遜(Cody Johnson)拿下年度最佳藝人獎，但整場最受矚目的藝人莫過於艾拉蘭利(Ella Langley)，以跨界熱門歌曲「Choosin'  Texas」，從加拿大流行爵士樂歌手麥可布雷(Michael Bublé)接下年度最佳歌曲獎(song of the year)。

「我很少詞窮，」蘭利在得獎感言中說道：「感謝歌迷們。我不知道你們為什麼會如此喜愛這首歌，但謝謝你們。」

不到一個小時後，蘭利再次登上舞台，並憑藉同一首熱門單曲，榮獲年度最佳單曲獎(single of the year)；沒多久，她再以與賴利格林(Riley Green)合唱的「Don't Mind if I Do」一曲，拿下年度音樂事件獎(music event of the year)。

接著，蘭利第四度登台，抱回年度最佳女藝人獎(female artist of the year)。 「我想說些什麼，但我做不到，」她哽咽著說道：「如果沒有這麼多女性的鼓勵，我不可能站在這裡。」

當晚，蘭利一共拿下了7座大獎，成為當晚最大贏家，並創下ACM單屆最多得獎紀錄。

不過，年度最佳藝人獎則是由科迪約翰遜拿下；「人們常說音樂是情感的表達，」約翰遜在獲獎感言中說道，「我透過上帝賜予我的音樂，將這種情感傳遞給他人。」科迪在獲獎不久前，才剛拿下了年度最佳男歌手(male artist of the year)的稱號；他接著將他的年度最佳藝人獎獻給了路克康柏斯(Luke Combs) 。

這場鄉村音樂界的年度盛事，不負眾望，充滿了鄉村音樂界最耀眼的明星；連續兩年榮膺年度最佳藝人獎的萊妮威爾森(Lainey Wilson)，為這次的典禮揭開序幕，獻唱充滿力量、頌揚雄心壯志的最新單曲「Can't Sit Still」。

第61屆年度鄉村音樂學院獎這次在拉斯維加斯米高梅大花園體育館(MGM Grand Garden Arena)舉行；值得一提的是，此次頒獎典禮的舉辦地點與過去三年截然不同，過去三年ACM獎頒獎典禮都是在德州達拉斯牛仔隊總部的「The Star in Frisco」舉行。

科迪約翰遜勇奪年度最佳藝人獎。(路透)
科迪約翰遜勇奪年度最佳藝人獎。(路透)

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