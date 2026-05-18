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第一季才剛殺青就要換角 「哈利波特」金妮閃電辭演

記者陳穎／即時報導
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童星格雷西科克倫在「哈利波特」影集中飾演衛斯理家的小妹。(摘自HBO)
童星格雷西科克倫在「哈利波特」影集中飾演衛斯理家的小妹。(摘自HBO)

HBO影集版「哈利波特」傳出演員異動，原本飾演金妮衛斯理的童星格雷西科克倫(Gracie Cochrane)，在完成第一季拍攝後宣布退出，HBO也證實消息，未來將重新選角。

格雷西科克倫與家人發表聯合聲明表示：「由於無法預期的因素，格雷西在經過艱難考量後，決定於HBO『哈利波特』影集第一季後退出金妮衛斯理一角。能成為『哈利波特』世界的一部分，是一段非常美好的經歷，她也非常感謝選角導演以及整個製作團隊，帶給她如此難忘的體驗。」

HBO方面則回應：「我們尊重格雷西與她家人決定不再回歸『哈利波特』影集下一季的選擇，也感謝她在第一季中的付出，並祝福她與家人一切順利。」

在原著小說中，金妮衛斯理於第一集「哈利波特：神秘的魔法石」僅短暫登場，當時她陪伴母親在王十字車站送哥哥們搭上前往霍格華茲的列車，並在學期結束時迎接他們返家。

不過到了第二部「哈利波特：消失的密室」，金妮的戲份大幅增加。身為榮恩妹妹的她，因遭到蠱惑而打開霍格華茲的密室，並釋放出致命巨蛇，也成為故事的重要核心角色。據悉，「哈利波特」影集第一季目前已正式殺青，預計將於今年聖誕節期間播出；第二季則正在倫敦近郊利維斯登片場（Leavesden Studios）進行前期製作。

哈利波特 HBO

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