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坎城影展╱「紙老虎」首映 史嘉蕾喬韓森缺席 沒接導演電話

特約記者唐在揚、記者陳穎／綜合報導
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史嘉蕾喬韓森忙於拍攝新版「大法師」，缺席坎城影展「紙老虎」首映。(路透資料照片)
史嘉蕾喬韓森忙於拍攝新版「大法師」，缺席坎城影展「紙老虎」首映。(路透資料照片)

導演詹姆斯葛雷（James Gray）執導的新片「紙老虎」(Paper Tiger)在第79屆坎城影展舉行世界首映，映後獲得長達7分鐘的起立鼓掌。葛雷當場還試圖透過手機視訊聯繫主演史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），希望她能一同感受現場熱烈氣氛，可惜對方因忙於拍攝新版「大法師」未能現身坎城，也沒有接起FaceTime電話。

葛雷看著電話轉入語音信箱後，無奈苦笑並向觀眾展示手機畫面，引起現場一陣笑聲。雖然史嘉蕾缺席，但同片主演麥爾斯泰勒（Miles Teller）與亞當崔佛（Adam Driver）則陪同出席首映，兩人在片中飾演捲入俄羅斯黑幫風暴的兄弟。

映後，葛雷宛如主持人般帶動全場氣氛，輪流示意兩位主演接受觀眾掌聲。他也感性向觀眾表示：「電影產業比任何時候都更需要你們。現在是非常重要的時刻，而坎城之所以重要，就是因為有你們。」

今年坎城影展缺乏大型好萊塢商業大片，「紙老虎」因此成為少數具備明星光環的主競賽作品之一。麥爾斯泰勒與亞當崔佛走上紅毯時，也吸引大批粉絲尖叫、要求簽名與合照。本屆評審黛咪摩爾也穿上誇張的粉紅色蝴蝶結禮服出席首映，增添不少話題。

詹姆斯葛雷堪稱坎城常客，「紙老虎」已是他第6部登上坎城的作品，過去包括「世界末日」（Armageddon Time）、「移民」（The Immigrant）、「紐約遇到愛」（Two Lovers）、「萬惡夜總會」（We Own the Night）與「家族情仇」（The Yards）等片都曾在此首映。他也曾於2019年擔任坎城主競賽評審。

葛雷在台上幽默表示：「這不是我第一次來坎城了，這次已經是第6次。我得承認，現在不只是名字叫Gray（灰），連鬍子也真的變灰了。」他也感性表示，每次來到這座劇院都讓他充滿感動，因為這裡承載著他許多珍貴回憶。

「紙老虎」背景設定在1986年，故事描述一對兄弟試圖透過投資計畫改善紐約高瓦納斯運河環境，卻意外捲入俄羅斯黑幫犯罪事件。由麥爾斯泰勒飾演的普通家庭男人Irwin，因無意間目擊黑幫犯罪而惹禍上身，亞當崔佛飾演的前警察哥哥Gary則試圖救弟弟脫困，卻讓兩人一步步陷入暴力深淵。

黛咪摩爾化身「驚喜禮物」出席「紙老虎」首映會。（歐新社）
黛咪摩爾化身「驚喜禮物」出席「紙老虎」首映會。（歐新社）

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