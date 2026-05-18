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坎城影展╱「再生家族」綾瀨遙現身 牽手片中老公大悟

特約記者唐在揚、記者陳穎／綜合報導
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綾瀨遙(左)和片中飾演老公的大悟(右)出席「再生家族」放映會。（路透）
綾瀨遙(左)和片中飾演老公的大悟(右)出席「再生家族」放映會。（路透）

是枝裕和執導、入選主競賽單元角逐最高榮譽金棕櫚獎的電影「再生家族」在坎城影展正式放映。在片中飾演夫妻的綾瀨遙與搞笑組合「千鳥」成員大悟牽手走上紅毯，綾瀨遙更大讚導演是「世界級導演」。

本片講述一對失去年幼兒子的夫妻，迎來一名與亡子極為相似的人型機器人，透過這段特殊關係，探討人與機器之間的界線，以及家庭情感的動搖與重建。

曾於2018年憑藉「小偷家族」奪下金棕櫚獎的是枝裕和，此次已是第8度入選坎城主競賽單元，堪稱影展常客。新作放映結束後現場掌聲持續近10分鐘，觀眾反應熱烈，是枝裕和受訪表示：「能感覺到觀眾一路專注看到最後，讓我鬆了一口氣。」

綾瀨遙暌違11年再度與是枝裕和合作，她表示：「這是我繼『海街日記』之後，第二次與是枝裕和導演合作。我在首映會現場努力觀察每個人的表情，想知道大家是如何觀看這部作品，以及他們的感受。包括觀眾與日本不太一樣的反應，都讓我覺得非常有趣。」

大悟也興奮表示：「能有這樣的經驗真的非常開心，放映廳非常大，令人印象深刻，全場都在高喊導演的名字，讓我感到與有榮焉。」

本屆主競賽單元中，還包括深田晃司執導的「Nagi Notes」以及濱口龍介執導的「突如其來」。3位日本導演的作品皆已完成正式放映，最終得獎結果將於23日晚間頒獎典禮揭曉。

坎城影展

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