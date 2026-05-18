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潘蜜拉安德森掰了「最強老爸」連恩尼遜 被爆新歡竟是阿湯

編譯俞仲慈／綜合報導
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潘蜜拉安德森(見圖)近來又傳出新戀情，對象正是好萊塢巨星湯姆克魯斯。(路透資料照...
潘蜜拉安德森(見圖)近來又傳出新戀情，對象正是好萊塢巨星湯姆克魯斯。(路透資料照片)

好萊塢女星潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)近來桃花頻傳，繼去年與合作男星連恩尼遜(Liam Neeson)擦出愛的火花後，近來又有新戀情甚囂塵上，對象正是好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)。

八卦新聞網站Page Six引述每日郵報(Daily Mail)報導指出，58歲的安德森在演藝圈闖蕩多年並在證實個人演技實力後，「為愛情騰出空檔」(making room for love in her life)並迎接新戀曲。

潘蜜拉安德森近來又傳出新戀情，對象正是好萊塢巨星湯姆克魯斯(見圖)。(路透資料照...
潘蜜拉安德森近來又傳出新戀情，對象正是好萊塢巨星湯姆克魯斯(見圖)。(路透資料照片)

1990年代，因主演熱門影集「海灘遊俠」(Baywatch)成為好萊塢性感女神的安德森，演藝事業沉寂多年後，2024年復出之作「最後的歌舞女郎」(The Last Showgirl)展現精湛演技，獲得2025金球獎戲劇類最佳女主角提名，尤其片中身穿閃亮服裝、頭戴藍色羽毛頭飾，猶如歌舞女郎化身的性感模樣，連63歲的阿湯哥也拜倒在其石榴裙下。

消息人士向「國家詢問報」(National Enquirer)透露：「這部電影讓大家對潘蜜拉有了全新認識，包括阿湯哥在內，從那時起，他們就一直保持聯繫。」間接證實兩位明星之間「確實擦出火花」，並補充道：「大家都注意到了這一點。」不過安德森和湯姆克魯斯的經紀人尚未針對Page Six報導發表任何評論。

去年夏天，安德森與「地表最強老爸」之稱的連恩尼遜合作拍攝「脫線神探」(Naked Gun)期間傳出緋聞，兩人在電影宣傳期間甚至不避嫌公然曬愛的舉動，引發影迷熱議，不過去年12月，安德森接受「眾生相」(People)雜誌訪問親手證實兩人「在拍攝結束後曾經有過一段短暫的戀情」，可惜最終分手，但安德森當時宣稱雙方「永遠活在彼此生命中。」

至於阿湯哥之前傳出與38歲的古巴性感女星安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)擦出愛的火花，不料交往數月後，最終在去年10月分手，原因是女方覺得兩人關係發展過快，讓她深感「不舒服」(uncomfortable)。

好萊塢 湯姆克魯斯 阿湯哥

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