阿莫多瓦領軍 坎城影展首度有3部西班牙電影競逐金棕櫚

西班牙名導阿莫多瓦。(路透資料照片)

法國坎城影展 日前盛大開幕，西班牙史無前例共有三部電影挺進主競賽單元，包括名導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）與兩部青年導演作品，將與其他19部國際電影一同角逐最高榮譽金棕櫚獎。

第79屆坎城影展12日至23日隆重舉行，今年由南韓 知名導演朴贊郁出任評審團主席，主競賽單元包括22部來自世界各地的電影。作為全球藝術電影最高殿堂，影展自12日開幕以來話題不斷，將於23日舉行頒獎典禮。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙在本屆坎城影展大放異彩，共有三部電影入選主競賽單元，在此之前，西班牙從未有三部電影同時角逐金棕櫚獎。

三部入選為競賽片的西班牙電影包括國寶級導演阿莫多瓦的新作「苦澀的聖誕節」（Amarga Navidad，暫譯）、知名青年導演羅德里哥索羅格耶（Rodrigo Sorogoyen）的「所愛之人」（El ser querido，暫譯）以及新銳雙人導演檔哈維斯（Los Javis）的「黑球」（La bola negra，暫譯）。

「苦澀的聖誕節」是重量級大導阿莫多瓦從影生涯第七度入圍主競賽的力作，現年76歲的他，今年憑藉這部融入自傳體小說元素、探討創作與現實及生活關係的新作，強勢角逐金棕櫚獎。

在此之前，阿莫多瓦在1999年曾以「我的母親」（Todo sobre mi madre）獲頒坎城最佳導演獎，2006年以「玩美女人」（Volver）奪得最佳劇本獎。

「所愛之人」由西班牙知名影星哈維爾巴登（Javier Bardem）主演，青年導演羅德里哥索羅格耶繼2022年以「野獸們」（As Bestas）入選坎城首映單元後，今年終於登上主競賽殿堂。

羅德里哥索羅格耶透過「所愛之人」探討一位著名導演父親與失意女演員女兒之間錯綜複雜的關係，情節設定令人聯想到去年獲得坎城評審團大獎的挪威電影「情感的價值」（Sentimental Value），但羅德里哥索羅格耶表示，這是兩部截然不同的電影。

「黑球」講述三個不同時代下、三個男人交織的人生與同志命題，是以多部奇想影集叱吒西班牙視壇、被影迷稱為哈維斯雙人組的兩位同名創作者哈維爾．安布羅西（Javier Ambrossi）與哈維爾．卡爾沃（Javier Calvo）的第二部長片。

片名取自西班牙20世紀最傑出的詩人與劇作家羅卡（Federico García Lorca），被佛朗哥軍隊謀害前未完成的作品「黑球」，由西班牙創作歌手 Guitarricadelafuente領銜主演，集結美國女演員葛倫克蘿絲（Glenn Close）及西班牙國民影后潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz），卡司陣容華麗。

西班牙廣播電視公司報導指出，本屆坎城影展除了展示西班牙電影「史無前例的成功表現」，也是西班牙影人「世代交替的象徵」。