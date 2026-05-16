布蘭妮被爆餐廳內揮刀 情緒失控「汪汪叫」

布蘭妮被控在餐廳情緒失控。（路透）

美國女歌手「小甜甜」布蘭妮 （Britney Spears）4月才爆酒駕，並自願到勒戒中心，希望可以挽救荒唐的生活，沒想到近日被目擊者指控在洛杉磯 一家餐廳內出現「異常行為」，包括發出類似狗叫聲、揮舞刀具，以及在室內點燃香菸，引發外界關注。不過其團隊隨即嚴正否認，強調相關說法「被嚴重誇大」。

娛樂記者Jeff Sneider向「Page Six」表示，他與友人約於晚間7時抵達餐廳，隨後布蘭妮戴著大墨鏡進入現場。目擊者描述，她進入餐廳後坐下期間多次發出「汪汪叫」等聲音，並出現情緒起伏較大的舉動，甚至頻繁離席在餐廳內走動。

餐點上桌後，布蘭妮被送上一份漢堡與薯條。有目擊者聲稱，她當時拿起餐附的鋸齒刀站起身，引發部分在場顧客不安。對此，Sneider坦言，當下看起來她似乎只是忘記自己手中拿著刀，現場並無人感受到直接威脅。不過，餐廳內仍有一名女顧客因此感到驚慌，甚至認為布蘭妮「可能會刺向她」。

相關報導曝光後，布蘭妮方面強烈反駁外界指控，稱整起事件「完全被誇大」。其發言人透過「時人」雜誌表示：「布蘭妮只是與助理及保鑣安靜用餐，她只是在講述她的狗會對鄰居吠叫的故事。」針對「揮舞刀具」的說法，團隊也否認存在危險行為，強調她當時只是使用餐刀切漢堡，並未對任何人構成威脅。