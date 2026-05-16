我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

帥到被懷疑是AI 中南大學181公分學長露出六塊肌 為高考生加油

布蘭妮被爆餐廳內揮刀 情緒失控「汪汪叫」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭妮被控在餐廳情緒失控。（路透）
布蘭妮被控在餐廳情緒失控。（路透）

美國女歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）4月才爆酒駕，並自願到勒戒中心，希望可以挽救荒唐的生活，沒想到近日被目擊者指控在洛杉磯一家餐廳內出現「異常行為」，包括發出類似狗叫聲、揮舞刀具，以及在室內點燃香菸，引發外界關注。不過其團隊隨即嚴正否認，強調相關說法「被嚴重誇大」。

娛樂記者Jeff Sneider向「Page Six」表示，他與友人約於晚間7時抵達餐廳，隨後布蘭妮戴著大墨鏡進入現場。目擊者描述，她進入餐廳後坐下期間多次發出「汪汪叫」等聲音，並出現情緒起伏較大的舉動，甚至頻繁離席在餐廳內走動。

餐點上桌後，布蘭妮被送上一份漢堡與薯條。有目擊者聲稱，她當時拿起餐附的鋸齒刀站起身，引發部分在場顧客不安。對此，Sneider坦言，當下看起來她似乎只是忘記自己手中拿著刀，現場並無人感受到直接威脅。不過，餐廳內仍有一名女顧客因此感到驚慌，甚至認為布蘭妮「可能會刺向她」。

相關報導曝光後，布蘭妮方面強烈反駁外界指控，稱整起事件「完全被誇大」。其發言人透過「時人」雜誌表示：「布蘭妮只是與助理及保鑣安靜用餐，她只是在講述她的狗會對鄰居吠叫的故事。」針對「揮舞刀具」的說法，團隊也否認存在危險行為，強調她當時只是使用餐刀切漢堡，並未對任何人構成威脅。

洛杉磯 布蘭妮

上一則

泰國頂流女星老公爆性侵弟弟 關鍵證據曝光 心碎道歉：先離開老公

下一則

孫安佐頻惹事 網友反觀另一名曾出事星二代：他變成負責任的男人了

延伸閱讀

布蘭妮酒駕認罪 因為她做了這些事… 逃過牢獄之災

布蘭妮酒駕認罪 因為她做了這些事… 逃過牢獄之災
識破疑似偷餐賊 女外送員爆紅

識破疑似偷餐賊 女外送員爆紅
中國留學生在雪梨遭遊民掰斷手指 警1句話透露歧視味

中國留學生在雪梨遭遊民掰斷手指 警1句話透露歧視味
42歲中國女在巴塞隆納街頭被刺死 男犯案時高喊「聖戰」

42歲中國女在巴塞隆納街頭被刺死 男犯案時高喊「聖戰」

熱門新聞

福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）

福原愛為「橫濱男」生了 低調升格3寶媽 產後首露面「判若兩人」

2026-04-18 19:08
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
許氏家族照，依左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。(圖／星展娛樂提供)

展榮展瑞憶童年 不捨母變賣嫁妝換兄弟倆的醫藥費

2026-05-07 10:27

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰
川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味