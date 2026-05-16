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2026富豪榜╱身家1年翻倍 貝克漢夫婦財富近16億元

編譯尤寶琪／綜合報導
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2026年富豪榜，大衛貝克漢(左)和維多利亞貝克漢(右)夫婦的淨資產總額估計達1...
2026年富豪榜，大衛貝克漢(左)和維多利亞貝克漢(右)夫婦的淨資產總額估計達15.8億；圖為去年10月，兩人在英國倫敦出席Netflix紀錄片「維多利亞貝克漢」發表會。(路透)

貝克漢夫婦兩人，可以說是賺得盆滿缽滿。

根據「星期日泰晤士報」(The Sunday Times)發布的2026年富豪榜(Rich List 2026)，大衛貝克漢和維多利亞貝克漢夫婦(David and Victoria Beckham)的淨資產總額估計達15.8億美元(下同)。

根據報導，這對育有四個孩子夫婦的淨資產，比2025年翻了一番，兩人2025年的淨資產估計為6.66億元。

這項新數據，讓51歲的大衛貝克漢，成為英國首位億萬富翁運動員；他和52歲的妻子維多利亞，是榜單上第二富有的運動員，僅次於身價高達26.6億元的一級方程式賽車(Formula One)創始人伯尼埃克萊斯頓(Bernie Ecclestone)。

這位足球明星2025年的利潤主要來自他對美國職業足球大聯盟(MLS)球隊邁阿密國際(Inter Miami CF)的投資。他持有該俱樂部26%的股份，價值近4億元。根據報導，在球隊於2023年簽下阿根廷球王球星梅西(Lionel Messi)後，他的股份價值就大幅上漲。

大衛和維多利亞也從房地產投資中獲得豐富的獲利，其中包括他們在邁阿密價值近8000萬元的豪宅、位於倫敦荷蘭公園(Holland Park)價值6600萬元的住宅，以及位於英國牛津郡(Oxfordshire)科茨沃爾德(Cotswolds)地區大圖村(Great Tew)，價值2600萬元的莊園。

根據報導，這對夫婦還擁有一艘價值超過2000萬元的超級遊艇。此外，大衛還擁有包括包括涵蓋健康品牌IM8和兒童健康零食品牌Beeup等等多家企業。

大衛在年輕時，憑藉著20年的足球生涯以及與運動品牌大廠愛迪達(Adidas)和H&M等品牌的合作，賺取了數億美元。

維多利亞則是憑藉著身為「辣妹合唱團」(Spice Girls)成員的身份，以及在2008年創立的同名時尚帝國，累積了巨額財富；根據路透2025年報導，該時尚品牌的預估價值約為7億元。

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