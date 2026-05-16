坎城影展╱約翰屈伏塔驚喜獲榮譽金棕櫚 驚呼超越奧斯卡

好萊塢明星約翰屈伏塔在坎城影展獲頒榮譽金棕櫚獎。（美聯社）

好萊塢 明星約翰屈伏塔（John Travolta），在坎城影展 意外獲頒象徵終身成就的榮譽金棕櫚獎。他執導的首部電影「童夢夜航」（Propeller One-Way Night Coach）也恰在此時舉行世界首映。

中央社引述法新社報導，因「週末夜狂熱」（Saturday Night Fever，或譯週末的狂熱）成名的約翰屈伏塔，情緒激動地接受這座保密到家的榮譽獎項。他執導的「童夢夜航」隨後首映，劇情係以他人生首次搭乘飛機的經歷為藍本。

約翰屈伏塔在接受這項殊榮時表示，「我真不敢相信，這真的超越奧斯卡 。」

儘管美國大型片商缺席，坎城影展今年持續向好萊塢巨星致意。大會先後頒發榮譽金棕櫚獎給芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）與彼得傑克森（Peter Jackson），並為馮迪索（Vin Diesel）和「玩命關頭」（The Fast and the Furious）眾星舉辦慶祝首映，紀念系列作品25周年。

約翰屈伏塔從未獲得奧斯卡獎，卻憑著在昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）「黑色追緝令」（Pulp Fiction）飾演殺手維加（Vincent Vega）的演出，重返影藝事業高峰。這部電影1994年摘下坎城最高榮譽的金棕櫚獎。

許多評論家盛讚這是他最精采的演出之一，已在影史上留下不可磨滅的印記。

「我生命中最喜愛的電影，向來都是金棕櫚獎的得獎作品，」約翰屈伏塔說。

坎城影展主辦單位一直對此獎保密，直到約翰屈伏塔身著黑色西裝、戴著白色貝雷帽走上台為首映揭幕。

這名72歲的演員表示，他的導演處女作能獲世界最具聲望的電影節選映，令他驚喜萬分。約翰屈伏塔的女兒艾拉布盧（Ella Bleu）在片中飾演一名空服員。

約翰屈伏塔說，坎城影展總監弗黑莫（Thierry Fremaux）去年11月告訴他，「這部電影將是史上最早為影展接受的作品，我哭得像個孩子」。

「我完全沒想到我的電影會被影展接受，」他補充說。

「童夢夜航」是一部長達1小時、自籌資金拍攝的自傳影片，講述1962年約翰屈伏塔8歲時，與身為女演員的母親從紐約飛往洛杉磯的故事。

「這就是我人生藍圖，」這位終身熱愛飛機、親自擔任旁白的演員說道。

「電影所呈現的一切，全是我對眾生的個人感受」，他並補充，「片中每個人都坐在觀眾席上，我的家人。」

好萊塢明星約翰屈伏塔（右）在坎城影展獲頒榮譽金棕櫚獎。（美聯社）

約翰屈伏塔很早就對演藝事業著迷。他在紐澤西州出生，母親是愛爾蘭裔，父親是開設輪胎行的義大利裔美國人。他16歲輟學，嘗試走向表演和舞蹈。

兩年後，約翰屈伏塔在百老匯音樂劇「火爆浪子」（Grease）中拿下首個重要舞台角色。

1978年，他因在低成本電影「週末夜狂熱」飾演迪斯可舞王曼帝洛（Tony Manero）獲奧斯卡提名，同年又因電影版「火爆浪子」躍升好萊塢巨星。

約翰屈伏塔表示，「童夢夜航」版權已由蘋果（Apple）買下。

被問及是否會再次執導，他說自己擔任演員期間觀察各式各樣的導演。

「我真的相信自己能駕馭這一切，也能駕馭我選擇去做的任何事，但我真的覺得，如果還要我再經歷這樣的付出，我必須對作品素材抱持極大熱情。」