坎城影展／約翰屈伏塔驚喜獲頒終身成就獎 激動落淚：這超越奧斯卡

約翰屈伏塔獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」。（美聯社）

好萊塢傳奇巨星約翰屈伏塔（John Travolta）今年帶著首部自編自導的處女作「螺旋槳單程夜間客機」（Propeller One-Way Night Coach）進軍坎城影展 ，沒想到在電影首映前，坎城影展驚喜頒發象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」給他，讓約翰屈伏塔強忍淚水激動直說：「這超越了奧斯卡 ！」情緒激動的他甚至一度用剛學會的法文大喊：「完全是個驚喜！」

約翰屈伏塔的新作「螺旋槳單程夜間客機」在今年坎城影展創下「坎城影史最早被拍板入選」的紀錄，他在台上除了感謝坎城影展外，更大讚坎城影展總監提耶里弗雷莫（Thierry Fremaux）是電影界最有眼光的人，「我做夢都沒想過會拿到這座最高榮譽獎」。

其實，近年坎城影展除了一開始公布的「榮譽金棕櫚獎」得主外，還會保留一座「神祕驚喜」的榮譽金棕櫚獎，去年得主為奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）。約翰屈伏塔在1994年主演的「黑色追緝令」（Pulp Fiction），在當時拿下最高榮譽金棕櫚獎，如今相隔32年，他以導演身分回到坎城影展，更拿下終身成就獎，也算是最美好的畫面了。「螺旋槳單程夜間客機」定檔將於5月29日在全球 Apple TV+ 串流平台獨家上線。

約翰屈伏塔（左）與愛女艾拉登上坎城紅毯。（美聯社）

約翰屈伏塔（左）與愛女艾拉一起現身。（美聯社）

約翰屈伏塔非常帥氣。（路透）